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【古怪鄰居】鄰居將10層鞋架掛在鐵閘　網民直斥：唔衛生又唔美觀

休閒 15:00 2020/08/15

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

有網民分享鄰居將有10層的鞋架掛在鐵閘上。

一般人都不會佔用走廊公共空間放鞋，即使要放，都只會放2至3對鞋。有網民近日卻分享鄰居將有10層的鞋架掛上鐵閘，被其他網民批評不美觀及不衛生！

鞋架掛上鐵閘

有網民在網上討論區「親子王國Baby Kingdom」上載照片，分享剛搬屋的鄰居有獨特的擺鞋方法。

由照片可見，該名鄰居在鐵閘上放置了一個有10層的鞋架，每層大約可放5隻鞋。鞋架上有不同呎吋及款式的鞋子，相信是一家大細一起使用。樓主表示他們已這樣放鞋幾天，又認為可能鞋架沒有碰到地上，不算阻塞，所以管理處沒有叫該戶清走。

網民直斥唔衛生：走廊好臭

不少人表示是第一次見這樣的鞋架，「阻住晒又唔美觀」。有人認為這樣的收納方法不衛生，會有很多細菌，直言「會唔敢掂道門」、「走廊好臭」，並建議樓主向向管理公司投訴阻塞通道。

有人更以風水角度分析，指鞋不可以放高過頭、財不入污門等等：

大門係納氣口，主宰整間屋嘅命脈，俾咁多對鞋踩住自己個頭，呢家人一定不會順利。

有網民擔心他們的鞋子會被偷走及鐵閘會太重。亦有網民不明白該戶如何著鞋，指出以這樣的設計，戶主需要赤腳踩門口的地下才能取鞋。有人想像如鞋架掉落，他們有機會開不到門。

樓主之後再次更新，指鞋架已在昨天（14日）拆下。

【無品鄰居】同層住戶每日將用過口罩掛鐵閘　公屋街坊上網求助：討厭的行為

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責任編輯：羅嘉欣

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