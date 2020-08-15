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【生命鬥士】李明蔚病情反覆憂癌症惡化　抗癌8年直言身心俱疲：還可以撐多久？

娛樂 16:39 2020/08/15

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李明蔚發文指憂心病情惡化，但已有心理準備。

抗癌歌手李明蔚（Sarena）自2012起確診患上罕見癌症「腺樣囊性癌」，抗癌8年的道路上她從未放棄，早前因眼皮無力開合而接受手術，可惜手術後情況仍未有大改善。

李明蔚昨晚（8月14日）更新近況指近來身體痛的感覺不同了，有心理準備身體會惡化。

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李明蔚抗癌8年，非常堅強。（Facebook圖片）

憂慮病情惡化

患癌8年，李明蔚一直積極面對，不但勇敢完成多次手術，更不時分享經歷以正能量鼓勵同路人抗癌。不過，近日Serena再更新近況時病情疑有惡化，她寫道：

近來身體痛的感覺不同了，但仍能頂得上，不知道怎形容，或許是同路人才明白這種感受！一來要承受痛楚，心理壓力，二來擔憂身體會否出現惡化！我有心理準備這一天會來臨！8年了，其實自己身心都很疲累，我還可以橕多久呢？

我真心感恩得到很多的愛支持，很多朋友的幫助，所以常常都提醒自己幸福不是必然！最終是靠自己才能走出陰霾！我會想很多安慰自己的説話來鼓勵自己！我知道自己可以做到的，因為我還有很多事情很想做！

帖文發出後，大批網民為Serena打氣：「你已經很勇敢. 加油要努力不可放棄.」、「加油，明蔚，不屈不饒的精神大家與妳同在，你永遠是最棒的鬥士」及「加油 祝願你一切安好!」等。

李明蔚眼睛不能正常開合。（Facebook圖片）

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抗癌8年 永不言棄

現年30歲的李明蔚於22歲時確診罕見癌症「腺樣囊性癌」，腫瘤壓住她的神經，令她右邊臉面癱，眼睛合不上，出現眼紅、眼乾、微絲血管爆裂等症狀，外出時更會吹沙入眼。

李明蔚8年來一直積極抗癌，今年1月有媒體指她已停止接受一切中西醫治療，情況令人擔心。不過李明蔚曾接受訪問表示，情況其實沒那麼嚴重，只是因藥物影響以致血小板血色素下降，所以暫時停藥。但指數提升後，便會繼續服藥。

當時她亦於facebook專頁發文感謝大家的關心及支持，並強調「一定會努力走到盡頭，大家不用擔心，多謝你們。」

撰文 : TOPick 柴犬出動

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