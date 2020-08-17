【TOPick診症室】小兒濕疹可令皮膚紅腫脫皮　皮膚科專科醫生陳俊彥指3類護膚膏助患者護膚

▲ 逢星期一晚十時《TOPick診症室》

小朋友出現小兒濕疹，可令皮膚又紅又腫，家長也十分擔心，今晚（17日）十時《TOPick診症室》邀請養和醫院皮膚科主任陳俊彥醫生講解有關濕疹的治療及護理。

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陳俊彥醫生指出，小兒濕疹其實最準確的名稱是「異位性皮膚炎」，有先天及後天的問題，先天因為有不準確的突變令皮膚出現敏感的傾向，影響表皮的鎖水功能，或者免疫系統的反應都比較活躍，此類患者可能在5歲前會發病。

至於異位性皮膚炎最重要的病徵就是痕癢，表面也有皮屑會脫落，疹塊的邊界與皮膚中間的邊界是很模糊的，如果輕度的病人改變日常的生活，加上適合的護膚膏，包括一些外用的藥膏例如類固醇以及非類固醇的藥膏，已經足夠幫助病人改善，不過面積比較大、比較紅及比較腫，脫皮情況比較嚴重的病人，達至中至重度的情況，或者需要考慮紫外線的治療、口服藥物控制免疫系統的治療，或者比較新的方法，稱之為免疫系統生物製劑的治療

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很多時候異位性皮膚炎與一種塵蟎有關，小朋友的床單、被褥及枕頭套等，如果可以一星期換一至兩次，另外有護膚膏都分為三個類別，其中一種有「Ceramide」的成分，也是患者所缺乏的保濕因子，有助滋潤濕疹患者的皮膚。詳細內容留意今晚十時播出的《TOPick診症室》。

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採訪：伍瑋瑋

拍攝及剪輯：文子健