【血庫不足】本港血液存量供不應求　醫學組織倡實施病人血液管理減少輸血需求

▲ 香港臨床血液管理學會，建議本港醫療機構採用病人血液管理方案。

新冠肺炎疫情嚴峻下，捐血人士減少致本港血液供應出現嚴重短缺。香港臨床血液管理學會發表研究論文，建議本港醫療機構採用病人血液管理方案，包括術前增加病人血紅素等，以減少輸血需求和改善患者治療效果，有關文章今日（17日）於《香港醫學雜誌》刊登。有份撰文的公院醫生指出，臨床曾為過百名大腸腫瘤病人進行有關方案，令病人平均住院日數減少一半，輸血率亦下跌20個百分點，認為方案可解決本港血液需求大增和安全性等問題。

本港不少大型的手術或需要大量輸血，當時包括婦產科、骨科及患有血液疾病的患者。本港多名麻醉科醫生組成的香港臨床血液管理學會發表研究論文，指出輸血是現今醫學不可替代的醫療程序，特別是貧血病人，在缺乏血液替代品下，只能透過捐血者的血液輸血。不過，隨著本港人口老化令血液需求不斷增加，同時存在血液安全和供血者問題，將影響本港未來的血液供應。

文章提出，以患者為中心的血液管理方案，將有助減少輸血和改善患者的治療效果。有關方案可透過三大策略，包括增加患者自身血紅素、減少手術中出血和改善病人貧血情況，可提升醫療成效並減少對血液製成品的需求，建議全港醫療機構採用有關方案。

有份撰文的將軍澳醫院麻醉科顧問醫生鄭鴻佳表示，該院在2015至2017年期間為168名外科病人進行大腸腫瘤切除手術，同時配以促進病人術後復康和血液管理方案，令病人平均住院日數，由8天縮減一半至4天，而輸血率亦由33.3%下跌至11.3%。他又指，有關方案亦延伸至骨科全膝關節置換手術、婦產科切除子宮手術等，大大減低病人輸血的需要。

鄭鴻佳直言，近年本港病人輸血需求量大，惟不少病人對輸血存在誤解，以為可以「輸血補身」，忽略可能出現細菌感染問題，加上人口老化令血液供求面臨失衡情況，認為有關方案可減輕病人對輸血的依賴，又冀更多人知道能靠自己增加造血，改善治療效果。

香港臨床血液管理學會主席周雨發則指，歐美不少國家已推行病人血液管理方案，惟本港發展步伐較慢。他直言，由於香港紅十字會多年來「做得太好」，血庫量一直充足，缺乏誘因推動有關方案，惟近月新冠肺炎疫情嚴重，血液供應緊張，令推動有關方案更為重要。

醫管局表示，公立醫院不同臨床部門會因應運作情況及個別臨床需要實施血液管理計劃，為病人提供適切治療，而紅十字會輸血服務中心於7月下旬發出捐血呼籲後，現時血庫已回復至約6日存量。

《香港醫學雜誌》是由香港醫學專科學院和醫學會合作發行雙月刊的醫學雜誌，第一版期刊始於1995年，內容包括研究論文、評論文章、醫學實踐論文、病例報告、社論、評論等，題材涵蓋不同醫學臨床實踐和最新醫學議題，所有內容均可在網上免費瀏覽。

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記者：陳子謙