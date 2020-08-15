【新冠肺炎】醫護工會冀放寬特別津貼　醫管局：聯網總監按實際情況發放

▲ 衞生防護中心公布最新疫情。（林宇翔攝）

本港疫情未止，今日（15日）新增46宗確診個案，其中7宗輸入個案，39宗本地感染病例，有12宗源頭不明，今日是連續13日錄得雙位數確診數字。7宗輸入個案當中，有3宗涉及菲傭抵港後確診。

【新冠肺炎】本港今日新增46宗確診個案 39宗本地感染病例

香港醫療人員總工會今日（15日）向醫管局提出建議，希望紓緩前線壓力及減低醫護確診風險，要求醫管局為前線員工提供周期檢測，放寛津貼及擴大遙距醫療視像會診，減少隱形病人到診；工會批評醫療裝備的標準下降，工聯會立法會議員麥美娟提議政府可以考慮向內地輸入醫療裝備。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今日在疫情記者會，被問到有關工會要求時表示，聯網總監可按實際情況，發放津貼予同事。

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庾慧玲表示，醫管局的個人保護裝備，存量足夠4個月使用，同事有需要時可以更換，至於緊急應變特別津貼，是為長時間工作同事而設，例如連續14天在高風險區工作，用特別津貼以示鼓勵及支持，醫院聯網總監可以按實際情況，向相關同事發放津貼。

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記者：陳宛彤