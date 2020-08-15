  • 31°C
香港時間 : 2020815日 (週六) 17:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】醫護工會冀放寬特別津貼　醫管局：聯網總監按實際情況發放

政治 16:53 2020/08/15

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

衞生防護中心公布最新疫情。（林宇翔攝）

本港疫情未止，今日（15日）新增46宗確診個案，其中7宗輸入個案，39宗本地感染病例，有12宗源頭不明，今日是連續13日錄得雙位數確診數字。7宗輸入個案當中，有3宗涉及菲傭抵港後確診。

【新冠肺炎】本港今日新增46宗確診個案　39宗本地感染病例

香港醫療人員總工會今日（15日）向醫管局提出建議，希望紓緩前線壓力及減低醫護確診風險，要求醫管局為前線員工提供周期檢測，放寛津貼及擴大遙距醫療視像會診，減少隱形病人到診；工會批評醫療裝備的標準下降，工聯會立法會議員麥美娟提議政府可以考慮向內地輸入醫療裝備。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今日在疫情記者會，被問到有關工會要求時表示，聯網總監可按實際情況，發放津貼予同事。

【新冠肺炎】葵涌貨櫃碼頭再有群組爆發　宏記港務8宗確診料百員工需檢疫

庾慧玲表示，醫管局的個人保護裝備，存量足夠4個月使用，同事有需要時可以更換，至於緊急應變特別津貼，是為長時間工作同事而設，例如連續14天在高風險區工作，用特別津貼以示鼓勵及支持，醫院聯網總監可以按實際情況，向相關同事發放津貼。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳宛彤

相關文章

【口罩貼面】口罩太大不貼面減防疫效能　化學博士K Kwong教剪一刀令口罩立即貼面
今日 14:03
【口罩貼面】口罩太大不貼面減防疫效能　化學博士K Kwong教剪一刀令口罩立即貼面
【新冠肺炎】本港今日新增46宗確診個案　39宗本地感染病例
今日 16:31
【新冠肺炎】本港今日新增46宗確診個案　39宗本地感染病例
【新冠肺炎】醫管局：今日再多1名病人因染疫而離世　累計67宗死亡個案
今日 16:40
【新冠肺炎】醫管局：今日再多1名病人因染疫而離世　累計67宗死亡個案
新冠肺炎 疫情 新冠肺炎疫情 衞生防護中心 醫管局‎

最高瀏覽

【疫境失業】高層丈夫被裁日日外出扮返工　為養家終放下尊嚴做外賣步兵
16:55 2020/08/14
【疫境失業】高層丈夫被裁日日外出扮返工　為養家終放下尊嚴做外賣步兵
【阿倫暴瘦】譚詠麟運動後面容憔悴暴瘦　校長再貼相解釋雙頰凹陷原因
今日 13:36
【阿倫暴瘦】譚詠麟運動後面容憔悴暴瘦　校長再貼相解釋雙頰凹陷原因
【癌症年輕化】年輕人不能忽視的十大癌症警號　醫生：摸到硬塊長期聲音沙啞要留心
17:33 2020/08/13
【癌症年輕化】年輕人不能忽視的十大癌症警號　醫生：摸到硬塊長期聲音沙啞要留心