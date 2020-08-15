【不速之客】冷氣機發出怪聲可能有蝙蝠入住　多數住在冷氣機底部或外層

▲ 若冷氣機發出怪聲，可能有蝙蝠入住。

開冷氣機的時候，要留意有沒有怪聲，因為可能小動物在裡面！facbook群組「香港蝙蝠資訊站」發文表示，蝙蝠可能會「入住」冷氣機，提醒各位若聽到「吱吱吱」聲，要關掉冷氣，打開面殼檢查。

2類蝙蝠十分適應城市環境

香港蝙蝠資訊站發文指出，東亞家蝠、灰伏翼這兩類蝙蝠非常適應城市化的環境，為了生存已發展出新一套生活模式。因為大部份市民均是入夜後開冷氣機，剛好是蝙蝠外出覓食的時間。若牠們覓食後未有地方棲身，大概會於日出時分，市民關掉冷氣機後才「回家」。

應對方法

資訊站表示，蝙蝠多數會住在冷氣機底部或外層，較少出現於隔塵網或出風口。若冷氣機長期閒置，牠們則可能會於隔塵網棲息。遇到以下兩類情況的處理方法：

若聽到「吱吱吱」慘叫聲，就要關掉冷氣，打開面殼檢查。

若發現蝙蝠窩，可致電「漁農自然護理署」（1823）或「香港愛護動物協會」（2711-1000）求助。

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責任編輯：王明芳