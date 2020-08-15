【公開槍斃】北韓女大學生為官員提供不道德服務　金正恩震怒立即處決4名高官

▲ 金正恩發現官員涉及賣淫組織，立即安排公開槍斃。

《自由亞洲電台》15日報道，金正恩近日發現有官員涉及賣淫組織，感到憤怒，下令公開槍斃4名高官及2名皮條客。

發現官員涉及賣淫組織 金正恩安排公開槍斃

報道引述平壤市司法機關的一名官員消息，他表示當時在公開處決現場，目擊4名高官及2名皮條客因「有組織賣淫」而被處決。他們串謀為勞動黨官員安排女大學生提供性服務，為了掩人耳目，還特地將賣淫場所安排在私人卡拉OK房。

有指被安排賣淫的女大學生大多約20歲，全部來自名校，例如平壤音樂舞蹈學院及平壤戲劇電影學院，另外亦涉及一些著名電影明星。官員承諾每個月給她們約500美元（約3900港元），消息指：

那些女高中生收錢時不知所為何事，之後卻被迫有性行為。

有女學生發現工作不尋常後報案，因此揭發事件。有此金正恩得知事件後震怒，認為此舉玷污他引以為傲的名校，7月20日安排公開處決，涉事女學生則正在接受調查。

消息人士也提到，涉案的不止這6個人，不少黨內人士以及決策者都參與其中，估計公開槍斃是為了殺雞儆猴。

脫北女孩：金正恩有2千性奴相伴

脫北女孩朴研美曾於4月下旬透露，金正恩為逃避失控的新冠肺炎疫情神隱，更揭度假區內幕，指金正恩有2,000性奴相伴不愁寂寞。

她指，2,000名女性在朝鮮被稱為「娛樂小隊」，除了「娛樂」金正恩外，亦為平壤親領導人提供娛樂表演，娛樂小隊性奴的制度，早於金正恩爺爺金日成在位時已存在。朴研美爆料︰

金日成是一個戀童癖者，他痴迷於與年輕的處女發生性關係。這僅僅是金氏獨裁殘酷和不人道的冰山一角。

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責任編輯：王明芳