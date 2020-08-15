  • 31°C
香港時間 : 2020815日 (週六) 19:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】屯門康和護老院78歲確診病人於瑪麗醫院離世　本港累計68宗死亡個案

社會 18:35 2020/08/15

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

屯門康和護老院累計已有11宗死亡個案。（資料圖片）

本港疫情未止，今日（15日）新增46宗確診個案，其中7宗輸入個案，39宗本地感染病例，有12宗源頭不明，今日是連續13日錄得雙位數確診數字。7宗輸入個案當中，有3宗涉及菲傭抵港後確診，另有一宗死亡個案，涉及屯門康和護老院病人。

【新冠肺炎】本港今日新增46宗確診個案　39宗本地感染病例

醫管局在傍晚指出，瑪麗醫院一名78歲男病人（個案編號﹕2794），於7月28日因確診新冠肺炎病毒病入院。病人情況持續惡化，於今日（15日）下午3時16分離世。連同這宗個案，至今共有68名確診病人於公立醫院離世。

醫管局指截至今日（15日）上午九時，過去24小時共有96名確診新冠肺炎的病人出院，至今共有3,488名確診或疑似病人康復出院。

目前公立醫院已啟用685間負壓病房，合共1,247張負壓病床，現時共有779名確診病人分別於20間公立醫院、社區隔離設施及社區治療設施留醫，其中27人情況危殆，46人情況嚴重，其餘706人情況穩定。醫院管理局會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，監察最新的發展，並適時向公眾及醫護人員提供最新資訊。

TOPick會繼續跟進疫情，不斷更新！

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋

 

相關文章

【新冠肺炎】8月14日本港新增48宗確診深水埗最多　北角富澤花園沙田第一城愉景灣均上榜(一文看清最新確診大廈名單)
22:34 2020/08/14
【新冠肺炎】8月14日本港新增48宗確診深水埗最多　北角富澤花園沙田第一城愉景灣均上榜(一文看清最新確診大廈名單)
【新冠肺炎】 新增12間食肆曾有確診人士到訪　包括銅鑼灣UCC Coffee及沙田BRICK LANE Deli
今日 10:26
【新冠肺炎】 新增12間食肆曾有確診人士到訪　包括銅鑼灣UCC Coffee及沙田BRICK LANE Deli
【新冠肺炎】疫情下水族館關閉5個月陷財困　窮到撈許願池約400公斤硬幣應急
今日 13:50
【新冠肺炎】疫情下水族館關閉5個月陷財困　窮到撈許願池約400公斤硬幣應急
【新冠肺炎】連登仔成緊密接觸者需隔離　預備「work from竹篙灣」但無WiFi
今日 12:04
【新冠肺炎】連登仔成緊密接觸者需隔離　預備「work from竹篙灣」但無WiFi
【新冠肺炎】葵涌貨櫃碼頭再有群組爆發　宏記港務8宗確診料百員工需檢疫
今日 16:37
【新冠肺炎】葵涌貨櫃碼頭再有群組爆發　宏記港務8宗確診料百員工需檢疫
衞生防護中心 瑪麗醫院 屯門 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【疫境失業】高層丈夫被裁日日外出扮返工　為養家終放下尊嚴做外賣步兵
16:55 2020/08/14
【疫境失業】高層丈夫被裁日日外出扮返工　為養家終放下尊嚴做外賣步兵
【阿倫暴瘦】譚詠麟運動後面容憔悴暴瘦　校長再貼相解釋雙頰凹陷原因
今日 13:36
【阿倫暴瘦】譚詠麟運動後面容憔悴暴瘦　校長再貼相解釋雙頰凹陷原因
【癌症年輕化】年輕人不能忽視的十大癌症警號　醫生：摸到硬塊長期聲音沙啞要留心
17:33 2020/08/13
【癌症年輕化】年輕人不能忽視的十大癌症警號　醫生：摸到硬塊長期聲音沙啞要留心