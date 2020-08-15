【新冠肺炎】屯門康和護老院78歲確診病人於瑪麗醫院離世　本港累計68宗死亡個案

▲ 屯門康和護老院累計已有11宗死亡個案。（資料圖片）

本港疫情未止，今日（15日）新增46宗確診個案，其中7宗輸入個案，39宗本地感染病例，有12宗源頭不明，今日是連續13日錄得雙位數確診數字。7宗輸入個案當中，有3宗涉及菲傭抵港後確診，另有一宗死亡個案，涉及屯門康和護老院病人。

【新冠肺炎】本港今日新增46宗確診個案 39宗本地感染病例

醫管局在傍晚指出，瑪麗醫院一名78歲男病人（個案編號﹕2794），於7月28日因確診新冠肺炎病毒病入院。病人情況持續惡化，於今日（15日）下午3時16分離世。連同這宗個案，至今共有68名確診病人於公立醫院離世。

醫管局指截至今日（15日）上午九時，過去24小時共有96名確診新冠肺炎的病人出院，至今共有3,488名確診或疑似病人康復出院。

目前公立醫院已啟用685間負壓病房，合共1,247張負壓病床，現時共有779名確診病人分別於20間公立醫院、社區隔離設施及社區治療設施留醫，其中27人情況危殆，46人情況嚴重，其餘706人情況穩定。醫院管理局會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，監察最新的發展，並適時向公眾及醫護人員提供最新資訊。

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記者：伍瑋瑋