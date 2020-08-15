【新冠肺炎】機管局：8.17起香港往北京旅客　需出示陰性檢測證明

▲ 機管局稱，後日起香港往北京旅客，需出示陰性檢測證明。（資料圖片）

本港疫情未止，今日（15日）新增46宗確診個案，其中7宗輸入個案，39宗本地感染病例，有12宗源頭不明，今日是連續13日錄得雙位數確診數字。7宗輸入個案當中，有3宗涉及菲傭抵港後確診，今日起開始至10月15日期間，由中國內地機場出發的旅客可經香港國際機場轉機或過境到其他航點；至於前往內地的轉機或過境服務仍然暫停。

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機管局宣布，由8月17日起，所有由香港前往北京旅客，須出示由港府認可的檢測機構發出，有效的陰性核酸檢測證明。有關檢測須在旅客登機前7日內進行，旅客可向航空公司查詢詳情。

按現時規定，所有乘搭飛機由中國內地、澳門、台灣及其他海外國家／地區抵港的香港居民，須接受強制檢疫14天。

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由8月18日起，衞生署要求所有由香港機場入境的人士，抵港後須立即前往設於機場禁區內中場客運大樓的臨時樣本採集中心，收集深喉唾液樣本，並留在該中心等候。一般可於同日完成的檢測結果，其後才可辦理入境手續及提取行李。衞生署提醒旅客上機前，應準備隨身帶備足夠數量的必需品。

責任編輯：吳卓峰