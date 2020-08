劍橋曾稱檢視名譽院士名銜　林鄭月娥刪去相關申報

▲ 林鄭月娥通知行政會議秘書處,將劍橋名譽院士的申報刪去。(資料圖片)

英國劍橋大學沃爾森學院曾於上月發聲明,稱關注港區國安法的實施,將會檢視特首林鄭月娥,在該學院的名譽院士名銜。林鄭月娥已經在本月通知行政會議秘書處,將相關名銜刪去。

根據行政會議成員個人利益登記冊,林鄭擔任逾百個贊助人及理事會、委員會及其他機構成員,當中包括的劍橋大學沃爾森學院名譽院士。

▲ (行政會議成員個人利益登記冊)

不過,該名譽院士的申報,已經被黑綫刪去,文件又標記着,行政會議秘書處是「按林太的通知,於2020年8月15日刪除此項目」。

▲ (Wolfson College 網頁截圖)

沃爾森學院院長克拉克教授(Professor Jane Clarke)上月在聲明中表示,強烈支持保障學院所有成員的人權和言論自由,並對香港實施港區國安法後深感關注,考慮褫奪林鄭月娥的榮譽院士名銜(will be considering Mrs Lam's position as an Honorary Fellow of the College)。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點,立即下載經濟日報App:bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram,集合最新優惠及送禮情報:bit.ly/3bebLM2