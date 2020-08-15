劍橋曾稱檢視名譽院士名銜　林鄭月娥刪去相關申報

▲ 林鄭月娥通知行政會議秘書處，將劍橋名譽院士的申報刪去。（資料圖片）

英國劍橋大學沃爾森學院曾於上月發聲明，稱關注港區國安法的實施，將會檢視特首林鄭月娥，在該學院的名譽院士名銜。林鄭月娥已經在本月通知行政會議秘書處，將相關名銜刪去。

根據行政會議成員個人利益登記冊，林鄭擔任逾百個贊助人及理事會、委員會及其他機構成員，當中包括的劍橋大學沃爾森學院名譽院士。

▲ （行政會議成員個人利益登記冊）

不過，該名譽院士的申報，已經被黑綫刪去，文件又標記着，行政會議秘書處是「按林太的通知，於2020年8月15日刪除此項目」。

▲ （Wolfson College 網頁截圖）

沃爾森學院院長克拉克教授（Professor Jane Clarke）上月在聲明中表示，強烈支持保障學院所有成員的人權和言論自由，並對香港實施港區國安法後深感關注，考慮褫奪林鄭月娥的榮譽院士名銜（will be considering Mrs Lam's position as an Honorary Fellow of the College）。

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