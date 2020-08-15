【新冠肺炎】居黃大仙90歲確診男病人今晚聯合醫院離世　累計69宗死亡個案

▲ 一名90歲確診男病人今晚於聯合醫院離世。（資料圖片）

本港疫情未止，今日（15日）新增46宗確診個案，其中7宗輸入個案，39宗本地感染病例，有12宗源頭不明，今日是連續13日錄得雙位數確診數字。7宗輸入個案當中，有3宗涉及菲傭抵港後確診，。至今本港個案累計4,407宗，包括一宗疑似個案。另外繼屯門康和護老院一名確診病人今日下午離世，今晚再多一名確診長者不治。

【新冠肺炎】本港今日新增46宗確診個案 39宗本地感染病例

聯合醫院發言人今日公布，一名90歲確診男病人（個案編號：2804）於今日離世。該名病人本身有長期病患，於7月28日因發燒、咳嗽及喉嚨痛，入院接受治療，情況持續惡化，延至今日晚上7時零7分離世。

【新冠肺炎】屯門康和護老院78歲確診病人於瑪麗醫院離世 本港累計68宗死亡個案

院方對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。根據資料，男病人住在黃大仙竹園北邨。連同上述個案，至今共有69名確診新冠肺炎病人於公立醫院離世。

TOPick會繼續跟進疫情，不斷更新！

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋