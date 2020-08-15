【孕婦檢測】民政總署與仁濟醫院延長孕婦免費檢測計劃至8月29日

▲ 民致總署今晚表示孕婦免費檢測計劃延長2星期。（資料圖片）

本港疫情未止，民政總署夥拍仁濟醫院董事局於8月10日推出「2019冠狀病毒病孕婦檢測計劃」，計劃會試行至8月15日，不過今日（15日）公布由於計劃尚餘名額，宣布將延長計劃兩星期至8月29日，經整合後會集中在仁濟醫院綜合服務大樓提供服務。

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民政事務總署夥拍仁濟醫院董事局推出「2019冠狀病毒病孕婦檢測計劃」，為孕婦提供一次自願性質的免費病毒檢測服務。



仁濟醫院董事局將統一於仁濟醫院方若愚長者鄰舍中心（地址：新界荃灣仁濟街18號仁濟醫院綜合服務大樓地下）向孕婦（或由其家人代領）派發檢測登記表格和咽拭子採樣套裝。

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有關人士領取測試套裝時須出示參與檢測孕婦的懷孕證明，翌日交回表格和樣本進行測試時亦須出示參與檢測孕婦的懷孕證明作核對。檢測承辦商華昇診斷中心會按要求為孕婦發出檢測結果報告，以便一些孕婦作入院分娩之安排，仁濟醫院董事局會將有關報告郵寄予參與檢測的孕婦。



有關檢測計劃的詳情，可於星期一至五上午9時至下午5時聯絡仁濟醫院董事局（熱線：6289 4097）。

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記者：伍瑋瑋