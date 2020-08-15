林鄭月娥主動退回劍橋沃爾森學院名譽院士名銜　稱學院道聽塗說誣蔑別人

▲ 林鄭月娥在社交網站指，已於昨日主動退回劍橋大學名譽院士名銜。（林鄭月娥Facebook）

英國劍橋大學沃爾森學院上月稱，將檢視特首林鄭月娥的名譽院士名銜後，林鄭月娥又於今日（15日 ）通知行政會議秘書處，將相關名銜刪去。她晚上在社交網站稱，是繼主動註銷美國簽證後，主動退回名譽院士名銜。

劍橋曾稱檢視名譽院士名銜 林鄭月娥刪去相關申報

林鄭月娥表示，昨日已主動退回，英國劍橋大學沃爾森學院的名譽院士名銜。她指出，2017年當選特首後獲邀成為名譽院士，認為有助加強香港和劍橋大學及學院日後的合作，所以欣然接受。

不過現任院長受到部分英國政客、媒體及某些團體壓力，曾去信稱有人要求取消其名譽院士，上周又再次來信，指學院認為她偏離自由和言論表達自由的原則、執行有域外效力的國家安全法律等，要求她答辯，否則收回名銜，而院長對於「莫須有」指控未能提出佐證。

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林鄭續指，本身本住一笑置之的態度，去看待這些「無稽之談」，但為維護特區及特首尊嚴，已再次去信反駁，稱學院以毫無事實根據、道聽塗說的態度去誣蔑別人，對此感到十分失望，且難以說服繼續與學院有任何聯繫，所以一併退回名銜。

林鄭月娥又形容，今次是「不愉快事件」，但劍橋大學仍是不少學生嚮往的著名學府，康橋仍然為她和家人留下不少美好的回憶。

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記者：陳宛彤