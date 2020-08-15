【新冠肺炎】新增宏記港務確診個案居天水圍及屯門　另有患者涉迎濤灣、雅士花園及Novotel酒店

▲ 葵涌貨櫃碼頭的感染群組擴大，其中宏記港務120名員工須檢疫。（林宇翔攝）

衞生署衞生防護中心公布，截至今日（15日）零時零分，中心正調查46宗確診個案，至今本港個案累計4,407宗（包括4 406宗確診個案和一宗疑似個案）。新增的個案其中7宗曾於潛伏期身處外地。

【新冠肺炎】本港今日新增46宗確診個案 39宗本地感染病例

新增的39宗本地感染個案當中，患者年齡由22歲至87歲，其中#4401個案編號的23歲女人，住在銅鑼灣希雲大廈。在葵涌貨櫃碼頭群組中，宏記港務操作有限公司累計有8名員工染疫，5宗初步確診，其中今日新增的3名確診個案，包括#4365編號、#4380編號及#4381編號，分別居於天水圍及屯門。

#4365 58男 天水圍天耀邨耀澤樓

#4380 42男 屯門富泰邨仁泰樓

#4381 45男 屯門湖景邨湖月樓低座

另外其他確診個案包括#4376編號的46歲男病人居於馬鞍山迎濤灣1座、#4377編號的63歲女病人居於九龍塘雅士花園3座。

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也有輸入個案報稱住在酒店，包括#4405編號12歲男生及#4406編號的42女人，他們從印度返港，居於油麻地香港九龍諾富特酒店（Novotel Hong Kong）。其他確診患者涉及的大廈，即看:【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

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有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：伍瑋瑋