【新冠肺炎】房屋署總部第3座7樓再有確診　染病首席技術主任8月13日最後上班

▲ 房屋署總部第3座7樓再有員工確診。 資料圖片

房屋署15日深夜公布，該署一名首席技術主任確診新冠肺炎病毒，正在醫院接受治療。該名確診人員的辦公室位於何文田香港房屋委員會總部第3座7樓，該樓層並非公眾樓層，並不對外開放。他最近一次上班日期為8月13日。



房署指出，該名確診人員最近沒有外遊紀錄，於辦公室工作時均佩戴口罩及遵守其他防疫措施。房署已按照衞生防護中心指引，對患者的工作地點安排全面清潔和消毒，包括所有公用設施。

【新冠肺炎】機管局：8.17起香港往北京旅客 需出示陰性檢測證明

房署發言人強調在疫情期間，署方一直嚴格執行各項防疫措施，包括為進入大樓人士量度體溫、為屬下員工提供口罩及其他防護裝備，並要求員工在與人接觸及在公眾地方時必須佩戴口罩，亦已加強工作環境的清潔和消毒。

房屋署7月22日亦曾公布，同在何文田香港房屋委員會總部第3座7樓工作的一名高級技術主任確診新冠肺炎，為早前另一名確診高級技術主任的緊密接觸者，最後在7月15日上班，16日起在檢疫中心進行檢疫。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯 李志強