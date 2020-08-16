【新冠肺炎】8月15日新增46宗確診觀塘區最多 堅尼地城同興樓九龍塘雅士花園馬鞍山迎濤灣上榜(一文看清最新確診者大廈名單)
社會 01:49 2020/08/16
本港8月15日新增46宗確診個案，39宗本地感染病例。衞生防護中心公布最新確診者居住大廈名單，堅尼地城同興樓、柴灣富城閣、北角華誠洋樓、九龍塘雅士花園、馬鞍山迎濤灣、大圍文禮閣均上榜。
觀塘區單日新增7宗確診全港最多，其次為屯門區6宗、九龍城區4宗。
新增確診者居住大廈名單：
中西區(1)
- 堅尼地城同興樓——87男，8月13日發病，第4385宗
灣仔(2)
- 銅鑼灣希雲大廈——23女，8月1日發病，第4401宗
- 灣仔皇后大道東27號——57女，8月12日發病，第4402宗
東區(3)
- 柴灣富城閣——62男，7月30日發病，第4379宗
- 北角華誠洋樓——45女，8月13日發病，第4388宗
- 柴灣富欣花園3座——59男，8月10日發病，第4395宗
觀塘(7)
- 觀塘翠屏南邨翠櫻樓——33女，8月12日發病，第4369宗
- 觀塘翠屏南邨翠櫻樓——66男，8月9日發病，第4372宗
- 觀塘翠屏南邨翠櫻樓——37男，8月12日發病，第4378宗
- 秀茂坪寶達邨達富樓——49女，無病徵本地關連個案，第4386宗
- 秀茂坪曉麗苑曉逸閣——61女，8月12日發病，第4387宗
- 藍田平田邨平真樓——34女，無病徵本地關連個案，第4391宗
- 觀塘順天邨天瑤樓 ；葵涌麗瑤邨華瑤樓——1男，無病徵本地關連個案，第4398宗
黃大仙(3)
- 黃大仙竹園北邨柏園樓——67女，8月13日發病，第4397宗
- 慈雲山慈樂邨樂安樓——23女，8月7日發病，第4399宗
- 慈雲山慈樂邨樂安樓——23女，8月12日發病，第4400宗
九龍城(4)
- 九龍塘雅士花園3座——63女，8月11日發病，第4377宗
- 何文田愛民邨建民樓——61男，8月12日發病，第4383宗
- 土瓜灣樂民新邨樂豐樓——61女，無病徵本地關連個案，第4390宗
- 土瓜灣中南大廈——43男，無病徵本地個案，第4403宗
深水埗(2)
- 深水埗太子中心——72男，8月11日發病，第4371宗
- 深水埗太子中心——63女，8月7日發病，第4394宗
西貢(2)
- 將軍澳寶林邨寶勤樓——24男，8月12日發病，第4370宗
- 西貢瓦窰頭——24女，8月11日發病，第4382宗
沙田(3)
- 馬鞍山迎濤灣1座——46男，8月11日發病，第4376宗
- 大圍美田邨美致樓——22女，8月12日發病，第4393宗
- 大圍文禮閣4座 ；馬鞍山錦豐苑錦蘭閣——37男，8月13日發病，第4404宗
大埔(1)
- 大埔林村梧桐寨——29男，8月9日發病，第4368宗
北區(1)
- 粉嶺山翠苑——43男，8月7日發病，第4396宗
元朗(2)
- 天水圍天耀邨耀澤樓——58男，8月11日發病，第4365宗
- 元朗下竹園泰苑小築——31男，8月11日發病，第4366宗
屯門(6)
- 屯門山景邨景富樓高座——58男，8月9日發病，第4373宗
- 屯門鍾屋——39女，8月9日發病，第4374宗
- 屯門欣田邨喜田樓——64男，8月3日發病，第4375宗
- 屯門富泰邨仁泰樓——42男，8月13日發病，第4380宗
- 屯門湖景邨湖月樓低座——45男，無病徵本地關連個案，第4381宗
- 屯門富泰邨健泰樓——76男，無病徵本地關連個案，第4384宗
葵青(1)
- 葵涌大窩口邨富榮樓——45女，8月9日發病，第4389宗
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責任編輯 李志強