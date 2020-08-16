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【圓滿人生】新婚9個月罹癌影響生殖能力 男子感激醫護一句建議康復後做爸爸

親子 11:18 2020/08/16

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傅勇不但戰勝癌症，更做了爸爸。

癌症近年愈趨年輕化，台灣男子傳勇8年前剛剛新婚不久，豈料卻確診罹患血癌，他擔心自己會失去生命，也擔心治療癌症影響生育，即使治愈後也不能與太太生兒育女。他在求診期間，醫護得悉他剛剛新婚，建議他可以考慮保存精子，至今8年過去了，他不但戰勝了癌症，還順利與太太生了兒子，一家三口樂也融融。

綜合台灣傳媒報道， 傳勇32歲那年剛剛結婚9個月，突然身體不適，結果確診患上血癌，他感到心慌意亂，「怎麼想都覺得不可能是我」。他表示，獲知確診癌症時，他當時只擔心如何化療保命，根本沒有考慮到治療可能有不育風險，但在住院期間，護士進行例行訪問時得知傳勇新婚，且在育齡階段，主動告知可考慮保存精子。

傳勇表示，他當時只考慮要抗癌保住生命，雖然知道化療會影響生殖能力，但也擔心如果抗癌失敗，保留精子也沒有用。不過，後來考慮到若自己不是患上癌症，必定會與太太生兒育女。為了保留生育下一代的機會，也鼓勵自己堅定信心認真治療，決定先存精，不要日後後悔。

回想當年做完化療後不到7個月時間，癌症又很快復發，他完全不敢想生育的事。 直到骨髓移植完成後5年，傳勇身體漸漸恢復正常，決定取出保存的精子並做人工生殖，經過幾番努力，今年喜獲麟兒。

傳勇表示，他陪太太進產房陪產，親眼見到兒子誕生，迎接新生的過程讓他情不自禁雙手顫抖。能經歷辛苦的抗癌路、順利重生，還有機會生育下一代，一圓傳勇爸爸三代同堂的心願，一切得來不易。

本來爸爸覺得要失去一個兒子，沒想到還能抱到孫子。

傳勇說，除了醫護的照顧，他特別感謝當初告知可以儲精的護士，讓他擁有生兒育女的機會，他也感謝願意捐骨髓的善心人，善舉不只改變一個人的生命，而是拯救了一個家庭。

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責任編輯：王明芳

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