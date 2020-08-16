張建宗籲議員切實履行立法會法定職能　放下成見為市民謀福祉

▲ 張建宗在網誌呼籲議員切實履行立法會的法定職能。（資料圖片）

張建宗今日（16日）發表網誌誠懇呼籲議員切實履行立法會的法定職能，放下成見為市民謀福祉 。

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張建宗表示，本港疫情仍然嚴峻，抗疫工作是當務之急，特區政府依法決定押後第七屆立法會選舉一年，以保障公共安全和市民健康，確保選舉在公開、公平、公正情況下進行。而全國人大常委會作出的決定，明確第六屆立法會繼續履行職責，現屆所有議員延任亦減少爭拗。

他又指，在國家的支持下，其決定有效解決香港特區立法會「真空期」的問題，有利社會穩定，讓全社會集中力量專注抗疫、恢復經濟和改善民生；中央真心關懷和愛護香港，把港人的健康和生命放在首位，以香港社會整體利益及實際情況出發，特區政府表示衷心感謝。

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他稱，行政與立法的關係從來都是「合則兩利，鬥則俱傷」，要將這個僵持不下的局面糾正過來，必需得到議員的配合和支持，呼籲議員切實履行立法會的法定職能，放下成見，求同存異，一同為市民謀福祉。他續指，行政長官與他及其他司局長，於上周三與立法會不同政團的建制派議員會面。政府會盡最大努力支援企業和市民渡過難關，繼續聆聽意見，制定具體支援方案。

此外，在疫情防控工作方面，中央應特區政府的要求，全力提供協助。在提升本港病毒檢測能力方面，內地核酸檢測支援隊已開展籌備工作，包括在中山紀念公園體育館設立「臨時氣膜實驗室」。稍後展開的「普及社區檢測計劃」，目的在盡早識別受感染人士，切斷社區傳播鏈，強調所有檢測只會在香港進行，檢測樣本不會送出香港以外，在完成檢測用途後便會銷毀。

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他又稱，本港失業情況依然嚴峻，在第二季的按年收縮幅度仍然嚴重，達9.0%，在環球經濟陷入深度衰退和本地第三波疫情出現，政府亦將今年經濟收縮幅度的預測由4%至7%下調至6%至8%。特區政府透過「防疫抗疫基金」推出「創職位」措施，積極創造約30000個有時限職，亦會聘請超過10000名公務員。

他指，目前已籌劃21700個職位，當中13700個會在政府不同部門開設，以及約8000個在非政府界別開設。提供就業機會不能單靠政府，龐大的私人市場更為重要。政府透過不同措施，為企業和個人提供支援，例如在「保就業計劃」下為企業提供補貼，致力令經濟盡快復蘇，香港重新起動。

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記者：郭詩詩