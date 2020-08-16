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【新冠肺炎】新增16間食肆曾有確診人士到訪　旺角豪大大及馬頭涌道美心MX上榜

健康 10:58 2020/08/16

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

衞生防護中心昨晚更新確診患者最新行蹤，再有16間食肆曾有確診者到訪。

本港第三波新冠肺炎疫情持續，昨日（15日）新增46宗確診個案，其中7宗輸入個案，39宗本地感染病例，有12宗源頭不明，暫連續13日錄得雙位數確診數字。

衞生防護中心昨晚更新確診患者最新行蹤，再有16間食肆曾有確診者到訪，足跡遍布九龍新界多區，當中包括旺角豪大大雞排、
馬頭涌道美心MX等。

據衞生防護中心的更新，新增16間食肆曾有確診者到訪，名單如下：

九龍（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）

  • 觀塘翠屏(北)邨百份百餐廳 （8月14日） #4372
  • 九龍城美善大廈聯發餐廳小廚　（8月12日）    #4233
  • 油尖旺達利商業大廈豪大大雞排　（8月18日） #4150
  • 油尖旺赫德道19-23號萬豚屋　（8月8日） #4368
  • 深水埗樂年花園檸檬廊　（8月5日） #3831
  • 觀塘MegaBox Antoshimo Café & Bakery　（8月2日）    #4241
  • 九龍城馬頭涌道42-46號美心MX　（8月1日） #4299

新界

  • 葵青葵涌廣場孖寶車仔麵    （8月14日） #4381
  • 屯門山景商場車厘子餅店    （8月14日） #4373
  • 元朗形點II大家樂　（8月13日） #4354
  • 沙田瀝源邨百樂麵包製造店　（8月11日） #4267
  • 沙田頌安商場八囍牛雜粉麵　（8月10日） #4267
  • 沙田頌安商場吉野家　（8月10日） #4267
  • 沙田頌安商場大家樂　（8月10日）    #4267
  • 沙田瀝源廣場吉野家　（8月7日） #4267
  • 沙田金禧商場大家樂　（8月6日） #4267

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責任編輯:吳梓楓

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