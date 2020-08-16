【新冠肺炎】新增16間食肆曾有確診人士到訪　旺角豪大大及馬頭涌道美心MX上榜

▲ 衞生防護中心昨晚更新確診患者最新行蹤，再有16間食肆曾有確診者到訪。

本港第三波新冠肺炎疫情持續，昨日（15日）新增46宗確診個案，其中7宗輸入個案，39宗本地感染病例，有12宗源頭不明，暫連續13日錄得雙位數確診數字。

衞生防護中心昨晚更新確診患者最新行蹤，再有16間食肆曾有確診者到訪，足跡遍布九龍新界多區，當中包括旺角豪大大雞排、

馬頭涌道美心MX等。

據衞生防護中心的更新，新增16間食肆曾有確診者到訪，名單如下：

九龍（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）

觀塘翠屏(北)邨百份百餐廳 （8月14日） #4372

九龍城美善大廈聯發餐廳小廚 （8月12日） #4233

油尖旺達利商業大廈豪大大雞排 （8月18日） #4150

油尖旺赫德道19-23號萬豚屋 （8月8日） #4368

深水埗樂年花園檸檬廊 （8月5日） #3831

觀塘MegaBox Antoshimo Café & Bakery （8月2日） #4241

九龍城馬頭涌道42-46號美心MX （8月1日） #4299

新界

葵青葵涌廣場孖寶車仔麵 （8月14日） #4381

屯門山景商場車厘子餅店 （8月14日） #4373

元朗形點II大家樂 （8月13日） #4354

沙田瀝源邨百樂麵包製造店 （8月11日） #4267

沙田頌安商場八囍牛雜粉麵 （8月10日） #4267

沙田頌安商場吉野家 （8月10日） #4267

沙田頌安商場大家樂 （8月10日） #4267

沙田瀝源廣場吉野家 （8月7日） #4267

沙田金禧商場大家樂 （8月6日） #4267

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責任編輯:吳梓楓