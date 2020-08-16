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【新冠肺炎】施匡翹留院堅持不用藥引爭議　Zaina：衷心感謝所有醫護人員

娛樂 10:29 2020/08/16

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施匡翹確診新冠肺炎留院堅持不用藥，網民意見兩極。

現年24歲的女歌手施匡翹（Zaina）於上月18日確診新冠肺炎，翌日入院，成為香港娛樂場所圈首位確診女藝人。之後她轉送到鯉魚門隔離營，直至本周三（8月12日）獲准回家，由住院住隔離營日數共24日。

至於，61歲的麥德羅於上月18日確診，在8月1日出院，住院日數達14日。

因此，日前有署名自稱是「現役Dirty Team醫生」的網民撰文批評施匡翹，指她留院期間堅持不接受藥物治療，結果比其他確診病人平均留院時間長了7至14天。

【新冠肺炎】麥德羅確診持續發燒呼吸困難 施匡翹經理人為染病向公眾致歉

施匡翹現已離開隔離營回家。

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網民反應兩極

稱是「現役Dirty Team醫生」的撰文者指，施匡翹由留院到轉往隔離營共24天，估計其病情不輕，除了增加醫護人員風險，而且長時間住院亦會加重醫療系統負擔，如果她及早用藥可能可以較早出院，能更早騰出床位，故此斥施匡翹為「最壞的榜樣」。

不過，該網民只是自稱「現役Dirty Team醫生」，是否事實則未知。而且網民反應亦兩極，有批評施匡翹欠佔醫療系統缺公德心。

但也有留言認為，撰文者非主診醫生純靠「斷估」，並指現在未有藥可治新冠肺炎，只能用藥處理病徽而已。

施匡翹在昨晚（8月15日）在個人社交網貼上一張白張照片，並寫道：

由入院起，整個過程都遵從醫生的診斷及安排，以及每天和醫護人員保持聯絡。期間主診醫生建議我不用藥，原因是由於我一直沒有特別的病徵和年齡不大，一般會慢慢好起來，在完全信任主診醫生的專業下，選擇這個情況下最合適的治療方法。

﻿腦海刻下了每天醫護人員悉心照料的畫面，還有醫生對我說恭喜我可以重拾自由的那一刻，真的很感動。在這裏再次衷心感謝所有的醫護人員。

施匡翹留院時被誤傳她要求院方在膳食中加食鹽。

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曾誤傳要求膳食加鹽

此外，她當日留院時，曾有網傳稱施匡翹要求醫院在膳食額外添加食鹽，指她認為食鹽可對抗新冠肺炎。

之後施匡翹解釋屬誤會，表示會用鹽漱口及飲用，認為有助殺菌，而在醫院漱口及飲用所用的鹽是家人給她，從沒向醫院額外取用。

但未有明言可對抗新冠肺炎，當時她對此事回應：「知很多人會上網攻擊、批評我，起初是難以接受的，而且很多人不知道事實的真相，為什麼可以亂傳，但我現在已經接受了，因為作為公眾人物，應該要承受這件事，所以已經不會在網上回應，因為真的沒做過，如果信我的人便會相信。」」

撰文 : TOPick柴犬出動

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