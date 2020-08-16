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羅致光稱政府會多管齊下　改善私營安老院服務質素

社會 11:26 2020/08/16

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

勞工及福利局局長羅致光表示，對坊間有意見指港府應資助私營安老院，感到莫名其妙（資料圖片）

一名居於牛頭角劍橋護老院的半身癱瘓智障漢4年前因不適送院，及後證實不治，期間醫護發現其肛門塞有紗布等異物。死因庭日前裁定他死於自然，批評社署對違規院舍監管不力，建議社署將違規院舍記錄存檔，亦即制定黑名單。勞工及福利局局長羅致光在網誌表示，會與社署詳細研究法庭建議，半年內向法庭匯報。

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羅致光今日（16日）發表網誌指，自2014年開展的《安老服務計劃方案》制定工作，而部分建議的改善工作在2016年已開始展開，包括持續推行多項加強監管長者及殘疾人士院舍的措施，以整體提升其服務質素；公布違規安老院舍的所謂「黑名單」。

他又指，社署於2019年10月推出一個為期5年的計劃，為參加香港認可處「安老院服務提供者管理體系認證計劃」下的認可認證計劃的私營安老院提供全數資助。現時，安老院自行參加由不同機構推行的認證計劃，至今年6月底已有63間私營安老院獲得認證。

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對於坊間有意見，指認為政府應資助私營安老院，他感到莫名其妙。反問是要將私營機構變成不可牟利的資助機構，還是要將公帑送給私營機構。

羅致光又指，現時資助安老院宿位不足，輪候人數愈來愈多，輪候時間愈來愈長。就興建安老院及其它福利設施，之前的網誌已提到要「寸土必爭」及「多管齊下、千方百計、寸土必爭」的決心。政府向甲一級私營安老院買位，或容許用「院舍券」的長者入住甲一級私營安老院，都是以實際服務而非金錢來 「間接資助」安老院，強調港府會 「多管齊下、千方百計、寸土必爭」，應付安老院需求的問題。

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記者：郭詩詩

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