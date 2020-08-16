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外電報道：白宮宣布特朗普弟弟羅伯特去世

社會 10:45 2020/08/16

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外電報道指，總統特朗普的弟弟羅伯特（Robert Trump）去世。（資料圖片）

外電報道指，美國白宮於當地時間星期六（15日）宣布，總統特朗普的弟弟羅伯特（Robert Trump）去世，享年72歲。

【新冠肺炎】新增16間食肆曾有確診人士到訪　旺角豪大大及馬頭涌道美心MX上榜

特朗普其後發表聲明指弟弟羅伯特已離世：

對於我弟弟羅伯特的離世，我感到非常沉重，他不僅是弟弟，亦是他最好的朋友。即使羅伯特已經離開，但仍會長存在我心裡，最終會在某處相見。羅伯特，我愛你，安息吧。

（It is with heavy heart I share that my wonderful brother, Robert, peacefully passed away tonight. He was not just my brother, he was my best friend. He will be greatly missed, but we will meet again. His memory will live on in my heart forever. Robert, I love you. Rest in peace.)

美國白宮上周五（14日）表示，羅伯特（Robert Trump）因病重住院，特朗普當日亦前往紐約一間醫院探望羅伯特，惟白宮未有透露羅伯特的詳細病情及因患何病而住院。

特朗普於上周五的白宮記者會上也有提及弟弟：

我們由很久以前，第一日起已建立良好關係，目前他在醫院，希望他身體會變好。

（We’ve had a great relationship for a long time, from Day 1, a long time ago, and he’s in the hospital right now, and hopefully he’ll be all right.）

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責任編輯：郭詩詩

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