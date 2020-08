外電報道：白宮宣布特朗普弟弟羅伯特去世

外電報道指,美國白宮於當地時間星期六(15日)宣布,總統特朗普的弟弟羅伯特(Robert Trump)去世,享年72歲。

特朗普其後發表聲明指弟弟羅伯特已離世:

對於我弟弟羅伯特的離世,我感到非常沉重,他不僅是弟弟,亦是他最好的朋友。即使羅伯特已經離開,但仍會長存在我心裡,最終會在某處相見。羅伯特,我愛你,安息吧。

(It is with heavy heart I share that my wonderful brother, Robert, peacefully passed away tonight. He was not just my brother, he was my best friend. He will be greatly missed, but we will meet again. His memory will live on in my heart forever. Robert, I love you. Rest in peace.)