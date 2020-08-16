【家教有道】孝順仔盼減輕爸爸負擔不做「港孩」　炎夏搬運送貨網民讚生性有家教

▲ 台灣一名男童大熱天時仍願意外出幫爸爸搬運送貨，被網民大讚乖仔。

小朋友放暑假都愛出外放電，或待在家中打機，台灣一名孝順仔就選擇陪爸爸工作。有網民路經超市時，目睹一名男童正在幫爸爸整理貨籃送貨，以減輕爸爸的負擔。網民見狀大表感動，大讚男童生性懂事，看得出兩父子的感情相當好。

該名網民拍下相片，上載至facebook群組《爆廢公社二館》並發帖文指，日前途經商場外的超市走廊，見到一名身穿藍色T恤、黑色短褲的男童，乖乖站在一輛貨車旁等待爸爸，並主動整理一堆紫色的貨籃，還將3個貨籃疊起，一鼓作氣抬起。

男童主動幫忙非被迫

網民表示已觀察了男童一段時間，是男童主動幫忙，以減輕爸爸的負擔，並非被逼迫的。

我看了很久，弟弟是發自內心幫忙的感覺，父子互動跟感情很好……他看起來樂在其中。

很多孩子在暑假都在打機，想不到該名男童願意走出街頭，在太陽底下幫爸爸送貨，令網民相當感動。

網民︰刻苦的孩子必有一片天

帖文一出引來網民齊聲讚揚，短短一天已吸逾1.2萬個讚好。網民大讚男童是懂事的好孩子，父母一定有家教，相信刻苦耐勞的孩子必定有另一片天。

同學暑假在打機，而他是在暑假充實自己。

網民亦認同，孩子閒餘時跟爸爸工作，「還能跟爸爸一起培養感情」。有爸爸網民亦分享了一對子女跟車開工的相片，明言是子女自己喜歡跟車，彼此的感情很好。有爸爸更稱自己的兒子每天早上5時都跟他一起上班，亦有工友目睹同事的兒子竟來工地幫忙拉線，讓人十分感動。

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責任編輯︰林綺玲