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【金宵大廈2】李施嬅夜看劇本疑遇靈異事件　靚寶將參演《金宵大廈》續集

娛樂 12:03 2020/08/16

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

李施嬅已在看《金宵大廈2》劇本做功課。

去年播出的《金宵大廈》叫好叫座，李施嬅更憑《金宵大廈》獲萬千星輝頒獎禮「最受歡迎電視女角色」，以及與拍檔陳山聰奪「最佳戲劇拍檔」獎。

早前，《金宵大廈2》宣布拍攝，李施嬅亦願意繼續演出，並有指劇集暫定8月開拍，只是未知會否受疫情影響開拍時間。但無論如何，李施嬅做足準備，現在已在看劇本做功課。不過，她在昨晚（8月15日）於個人IG上載一張相片片，內容關於李施嬅邊喝紅酒邊睇《金宵大廈2》其中單元「姐姐」的劇本。

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可是，李施嬅所拍的照片內卻出現「靈異事件」，酒杯中倒影竟出現一個疑似人形樣，大膽的李施嬅但不甚害怕還有點黑色幽默地寫：

平靜的晚上，看 #金宵大廈2 劇本，看到『姐姐』的單元，隨便拍張照，大家看到照片裡的問題嗎？😱。。。是喝酒後看金宵的特別效果嗎？

#沒有靈異現象就不是金宵大廈 #繼續跳出現實世界 #這個現象有點恐怖。

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李施嬅發文後，好拍檔陳山聰留言稱：「奇幻旅程開始。」高海寧則稱：「酒杯裡...『姐姐』不寂寞了。」

另外，有網友看到《金宵大廈2》劇本封面有「靚寶」的相片，預計「靚寶」在續集繼續參與演出。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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