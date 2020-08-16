【金宵大廈2】李施嬅夜看劇本疑遇靈異事件　靚寶將參演《金宵大廈》續集

▲ 李施嬅已在看《金宵大廈2》劇本做功課。

去年播出的《金宵大廈》叫好叫座，李施嬅更憑《金宵大廈》獲萬千星輝頒獎禮「最受歡迎電視女角色」，以及與拍檔陳山聰奪「最佳戲劇拍檔」獎。

早前，《金宵大廈2》宣布拍攝，李施嬅亦願意繼續演出，並有指劇集暫定8月開拍，只是未知會否受疫情影響開拍時間。但無論如何，李施嬅做足準備，現在已在看劇本做功課。不過，她在昨晚（8月15日）於個人IG上載一張相片片，內容關於李施嬅邊喝紅酒邊睇《金宵大廈2》其中單元「姐姐」的劇本。

【法證先鋒IV】重溫李施嬅張曦雯那些年港姐照 首屆亞姐冠軍黎燕珊靚到絕

【天涯俠醫】16年前眾花旦演靚醫護 羨妮唐寧麗淇GiGi變靚媽施嬅躍升影后

可是，李施嬅所拍的照片內卻出現「靈異事件」，酒杯中倒影竟出現一個疑似人形樣，大膽的李施嬅但不甚害怕還有點黑色幽默地寫：

平靜的晚上，看 #金宵大廈2 劇本，看到『姐姐』的單元，隨便拍張照，大家看到照片裡的問題嗎？😱。。。是喝酒後看金宵的特別效果嗎？ #沒有靈異現象就不是金宵大廈 #繼續跳出現實世界 #這個現象有點恐怖。

【金宵大廈】黑貓靚寶榮升「家姐」 靚寶媽媽Melaine誔7磅B女

李施嬅發文後，好拍檔陳山聰留言稱：「奇幻旅程開始。」高海寧則稱：「酒杯裡...『姐姐』不寂寞了。」

另外，有網友看到《金宵大廈2》劇本封面有「靚寶」的相片，預計「靚寶」在續集繼續參與演出。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：http://bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2