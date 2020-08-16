【新冠肺炎】醫管局指再多2名病人因疫離世　累計69宗死亡個案

▲ 醫管局指再多2名病人因疫離世。（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情持續，本港今日（16日）新增74宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲交代有關情況。

【新冠肺炎】本港今日新增74宗確診個案 另有20多宗初步確診

庾慧玲指，過去24小時，再多2名病人離世，涉及病人的個案編號為2794、2804，至今累計死亡個案69宗。

此外，醫管局公布，截至今早9時呈報80宗個案；過去24小時，再多61人康復出院，至今共3548名病人及一名疑似病人康復出院。

另有761名確診者在21間醫院、鯉魚門隔離設施及亞博社區治療設施留醫，其中27人危殆、42人嚴重，692名病人情況穩定。公立醫院正使用1247張負壓病床及685間負壓病房，其使用量分別是55.3%和63.2%。

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記者：郭詩詩