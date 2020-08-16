【尊重生命】任由子女殘忍玩弄印尼蟹　港媽「懶得意」稱蟹都想安樂死捱轟

▲ 有港媽近日在烹調一味螃蟹料理前，竟任由孩子玩弄仍然生猛非常的印尼蟹至「生不如死」。

父母的身教對孩子成長而言，絕對有不可或缺的作用。不過，有港媽近日在烹調一味螃蟹料理前，竟任由孩子玩弄仍然生猛非常的印尼蟹至「生不如死」，更在網上發帖繪聲繪影形容孩子「又吊起！又插眼，仲想同佢浸泡泡浴」，遭網民炮轟「不尊重生命」，強調父母應在子女面前身教言教。

據該港媽日前在facebook群組「今晚煮乜餸？？」分享指，自己日前購買了一隻生猛的印尼蟹打算做泰式料理，但在烹調前，她任由自己的兩名孩子肆意玩弄印尼蟹，更用竹籤插向牠的眼睛，「又吊起！又插眼，仲想同佢浸泡泡浴」。對此，她表示：

我都冇眼睇，嗱嗱聲救佢入廚房做泰式料理，拆晒啲肉先慢慢品嚐。

對於孩子的行為，她似乎亦意識到略有不妥，不過她卻採取「懶得意」的態度對待，並指：

每個人有得選擇嘅時候都想「安樂死」，蟹都唔例外......但當呢隻印尼蟹遇上嗰兩隻馬騮，真係「生不如死」......

帖文經發布後即引來不少網民狠批，有網民表示「食物及生命都不應被玩弄」、「要食佢唔緊要，做咩要虐待佢？仲要唔覺得有問題」，更有網民狠批該港媽「不懂身教」，目前有關帖文已被刪除。

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責任編輯：王明芳