樹藝業面臨人手短缺　去年度平均每名政府樹藝人員需管3,221棵樹

▲ 香港樹藝行業正面臨人手短缺問題。（資料圖片）

說起攀樹，不少人只會聯想到兒童的玩意，但原來隨城市發展，市民對樹木數量和健康有更大的關注，攀樹亦能成為吃香的職業。

發展局局長黃偉綸今日（16日）發表網誌介紹樹藝從業員指，近來社會愈來愈關注樹木管理及護養，政府亦希望培育更多具備相關知識和技術的人才，所以早前城市林務發展基金下的學習資助計劃已開始接受申請，鼓勵更多年輕人投身樹藝及園藝業，以保持城市林木健康，從而保障市民安全。

發展局綠化、園境及樹木管理組樹木管理主任曾國安則指，香港的樹藝和園藝業有人力資源短缺的情況，當中以樹藝師和樹藝技工短缺的情況較為嚴重。

翻查立法會文件，在2019至20年度，由政府管理的樹木最少有約165.6萬棵，而具有專業資格的樹木管理人員卻只有約514人，即平均每人要負責管理約3,221棵樹。

▲ （立法會文件）

為鼓勵新血入行，城市林務發展基金下的見習生計劃於今年8月10日開始接受僱主申請。計劃會透過僱主向見習生提供每月薪酬約39%的培訓津貼，以及向取得獲認可的樹藝師或攀樹員專業資格的見習生分別發放3萬元及2萬元獎金。樹藝師及攀樹員見習生的培訓期分別為3年及18個月。

計劃鼓勵僱主僱用樹藝和樹木管理課程的畢業生，提供在職培訓的機會，讓他們汲取工作經驗，為日後成為合資格樹藝師及攀樹員鋪路，預計每年將惠及約100名相關的畢業生。

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記者：陳梓蔚