【AA制怨偶】結婚57年堅持AA制雪櫃分上下格 8旬夫婦終離婚結束怨偶人生

▲ 兩個人終於結束多年的怨偶人生。

婚姻的真諦是甚麽？內地一對結婚57年的夫婦，雖然同一個屋簷下，但她們多年來卻堅持奉行AA制的生活，吃飯要分開食，家中廚房菜刀也是一人一把，甚至連雪櫃也要分上下格，買回來的雞蛋都要做記號。兩人多年來爭吵不斷，最近終於如願離婚，結束57年的怨偶婚姻。

綜合內地傳媒報道，今年84歲的馬奶奶和86歲的劉爺爺1963年登記結婚，長達57年的婚姻，雖然兩個人同住卻不同睡，劉爺爺住在大屋，馬奶奶則住在小屋，關係卻形同陌生人，兩人分開過自己的生活，生活上大小事都AA制，夫婦平時輪流做飯，家中的東西絕不共用，例如雪櫃中上層的東西歸爺爺，下層則屬於馬婆婆，菜刀一人一把，連買回來的雞蛋要做上明確的標記，防止被對方誤取。

兩人的關係多年來僵持不下，經常吵架甚至動手，多次報警，劉爺爺曾經3次提出離婚。馬婆婆也埋怨劉爺爺長年不照顧她，並舉例指叫他修理抽氣扇，都會被質疑「你想摔死我」。

馬奶奶去年年底到法院諮詢離婚，被告知房子上只有劉爺爺的名字，馬奶奶擔心「萬一離了婚，他自己賣了房不分我怎麼辦？」要求寫上她的名字。法官介入協調，劉爺爺卻強調「我這半輩子最大的心願就是要離婚，結束這惡夢般的生活」，並指房子是雙方擁有的，只要馬奶奶同意離婚，他願意將房子出售，每人50%，還多給她10萬。

為了滿足老人雙方的心願，法官多次介入調解，反覆與兩人溝通離婚細節，並詳細講解房子的歸屬，最後劉爺爺接受了先加名再離婚的方案，兩人也終於得償所願，於7月27日結束了50多年來不快的婚姻。

馬婆婆離婚後拿著離婚證開心地說：「離婚快樂，我一定要去吃喜麵！」劉爺爺則向法官贈送錦旗，感謝法官的協調，令自己重獲自由人生。

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責任編輯：王明芳