有調查指疫情下逾半照顧者情緒失控　張超雄倡發放照顧者額外津貼

▲ 有調查指出疫情下逾半照顧者曾情緒失控，立法會議員張超雄（右二）建議政府發放額外照顧者津貼。（陳國峰攝）

疫情已經持續8個月，由於學生提早放假、日間支援和部分家居支援服務暫停，負責照顧長者、殘疾人士、有特殊需要學童的照顧者面臨更大壓力。有團體進行調查後發現，80%有被照顧需要的人士出現情緒及行為問題；更有近49%有更多攻擊自己和他人的行為，較2月同類研究的30%明顯惡化。

立法會議員張超雄在8月3日至11日在網上進行調查訪問，了解照顧者在疫情下的情況和困難，獲797人名照顧者回覆；有關調查在今年2月亦曾進行。

研究當中有67%受訪者為全職照顧者，亦有31%受訪者表明無人分擔照顧的責任。受訪人當中，照顧對象為自閉或過度活躍症、智障人士、體弱長者、認知障礙患者、及長期病患的受訪者，分別有約38%、28%、14%、13%、21%。

研究指出，有54%的受訪者曾試過因要照顧家人而一星期足不出戶。近80%受訪者反映照顧對象出現情緒及行為問題，較2月同類調查的73%嚴重。另外，有約49%受訪者反映照顧對象最近有更多攻擊自己和他人的行為，較2月同類調查的30%明顯更嚴重。數據亦指出，有55%照顧者曾出現情況緒失控問題。

有見及此，張超雄建議短期內各類服務單位善用網上支援照顧者和照顧對象；社署亦應有提供足夠防護裝備的情況下，加強家居支援服務。

張超雄又建議，向有特殊需要人士的照顧者發放額外津貼，並容許有特殊需要的學童，延長使用學前康復服務。

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記者：陳梓蔚