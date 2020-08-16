【經典陽光妹】18歲嫁去印尼誕3孩後成單親媽　「陽光妹」Yvonne 33年後榮升最美外婆

▲ 1987年「陽光妹」Yvonne Yuen拍完廣告後就消失，33年後終於公開現身大談近況。

經典廣告「陽光檸檬茶」是港人集體回憶，歷年來捧紅多位新人包括鄭伊健、樊亦敏、張栢芝等，但最經典的1987年版本，與鄭伊健合作的一代「陽光妹」袁美穎（Yvonne），拍完廣告就消失無蹤。昨日（15日）前港姐林穎嫺找到這位當年好友訪問，Yvonne大談這33年的經歷，原來拍完廣告後，她就嫁到印尼做少奶奶。

▲ 好經典！（廣告截圖）

18歲嫁去印尼「心口有個勇字」

1987年「陽光妹」Yvonne Yuen與林穎嫺進行視像訪問，她透露拍廣告時年僅17歲，拍完廣告後便認識了當時的老公，18歲就毅然跟他去印尼結婚移居，好快誕下2女1子。當時媽媽更笑她，就像一個細路湊細路。

我好早就結婚生仔，當時真係心口有個勇字，無端端嫁咗過去，完全唔知印尼係點樣。

▲ 鄭伊健當年仲係小鮮肉。（廣告截圖）

林穎嫺透露當時兩人屬同一間模特兒公司，當年聽到Yvonne要嫁去印尼感到震驚。

▲ Yvonne接受林穎嫺視像訪問談及多年來的生活。（影片截圖）

Yvonne在完婚後，父母一返香港即感到不知所措，匿埋酒店房間喊，因自己在印尼沒有朋友，也不懂得印尼話，「每次返香港都唔想走。」

▲ Yvonne 18歲嫁去印尼後，誕下2女1子。（Yvonne Yuen fb圖片）

婚後8年適應印尼生活 17年後離婚

花了差不多8年，Yvonne才慢慢習慣在印尼的生活。可惜她與印尼老公結婚17年後，於2004年離婚，獨力照顧3子女。「其實都辛苦，始終嗰度唔係我嘅家。」她亦拒絕了父母搬回香港住，不希望子女既要面對屋企巨變，還要離開熟悉環境，「做人唔可以太自私。」

▲ Yvonne年過50保養得宜，還有一點少女味。（Yvonne Yuen fb圖片）

做珠寶生意自力更生 現轉型廚藝達人

Yvonne在印尼自力更生，一直從事珠寶生意，得到父母及朋友大力支持，陪伴她走過低潮。現時她已轉型做飲食專家，開設了私房菜及廚藝學校，聘請了團隊一齊做。身為上海人的Yvonne，主力教上海菜和中菜，還表示印尼屬西式格調，她要將中餐調較成西餐去表達，是很大的挑戰。

▲ Yvonne現時是一位名廚，開設私房菜及廚藝學校。（Yvonne Yuen fb圖片）

結識新歡享受人生︰我依家先去玩

林穎嫺大讚Yvonne在印尼珠寶界及名氣很高，經常登上雜誌封面及出席Ball場，並與現時的另一半四處旅遊。她透露另一半是長駐荷蘭，而且仔大女大，她才有時間二人世界去歐洲旅遊。

我覺得自己人生同其他人調轉晒，人哋年輕時玩，我依家先去玩。我鍾意周圍試菜，希望將外國食品同傳統中國菜，產生化學作用。

▲ Yvonne已榮升外婆，閒時弄孫為樂。（Yvonne Yuen fb圖片）

▲ Yvonne與現時的另一半經常周遊列國。（Yvonne Yuen fb圖片）

50歲美魔女保養之道

年過50的Yvonne，原來早已榮升外婆，長女已經結婚生子，而且正懷有第二胎，現時正準備坐月餐食譜，為大女坐月之餘，亦會分享給大家。

▲ Yvonne每星期做4至5次運動去keep fit。（Yvonne Yuen fb圖片）

從Yvonne的近照中可見她保養得宜，皮膚白淨身材fit，絕對是一名美魔女。她表示自己一星期做4至5次運動，以瑜伽為主；她不久將來想再重拾兒時學過的芭蕾舞，繼續享受人生。

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責任編輯︰林綺玲