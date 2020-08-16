【秘境不再】西貢秘景被報道後人群湧現 東張主持林希靈：自己垃圾要自己處理

▲ 林希靈前身前往打卡。

疫情下不能外出旅遊，不少市民都喜歡本地深度遊。TVB節目《東張西望》早前報道西貢秘島綠蛋島，並由林希靈親自划艇前往，拍下沿途漂亮的風景。節目播出後，不少網民連日來都被靚景吸引而前往，令到綠蛋島出現人潮，有人斥責TVB的報道令到秘島變「旺角」，主持林希靈則在個人社交網站反擊網民，指自己垃圾自己帶走，否則不應該前往郊外。

《東張西望》早前以「西貢秘景 真正世外桃源綠蛋島」，介紹位於西貢的綠蛋島，並派出主持林希靈去探索，並形容綠蛋島水清多大石是打卡勝地，更是香港浮潛的理想勝地，節目更介紹如何前往的詳細資訊。雖然節目強調前往秘境需要體力，呼籲市民一定要量力而為，更強調自己的垃圾要自己帶走！

但自節目播出後，連日來都吸引不少市民前往，無論平日或假日都見到大量市民，前往浮潛、玩獨木舟或戲水。由於人多了、垃圾自己也多了，最近也有不少義工前往綠蛋島執垃圾，更加有潛水公司拍下水底有大量垃圾的影片。

有愛惜大自然的網民則將責任歸咎於《東張西望》的報道，並指報道出街後會令景點「旺過旺角」，「比你地報一報，呢個地方好快好多人去然後就......」也有人表示香港的疫情仍然嚴重，市民應該留在家避疫，減少這些報道。

不過，林希靈則在自己的個人社交網站上回應網民指，「自己垃圾一定要自己處理。去得郊外，一定要愛護大自然。如果連自己製造出來的垃圾都處理唔到的話，就唔應該去了。」

疫情當下，市民盡量留在家中避疫，如果前往郊外呼吸新鮮的空氣，無論何時都要學會尊重大自然，自己垃圾自己帶走，前往深度遊更要量力而行，減少意外的發生。

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責任編輯︰王明芳