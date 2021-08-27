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【德國研究】家中最大細菌集中營 百潔布含大腸桿菌等362種細菌等同人體糞便

健康 17:39 2021/08/27

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德國一份研究指出，原來家居百潔布的含菌量竟與人體糞便相若。

一塊每天清洗碗碟的家居百潔布，大家多久才會更換？德國一份研究指出，原來家居百潔布的含菌量竟與人體糞便相若，研究團隊甚至把百潔布稱為「家中最大的細菌集中營」。

細菌量是全球人口7倍

研究由德國富特旺根大學（Furtwangen University）的研究團隊過去於《科學報告》（Scientific Reports）發表。研究人員從一般家庭搜集了14塊家用百潔布進行分析檢驗，發現當中竟含有362種細菌，其中包括沙門氏菌、大腸桿菌等常見致命細菌。

此外，研究亦發現百潔布的每平方厘米都含有450億個細菌，數量驚人，含菌量與人體糞便相約，百潔布中的細菌量更是全球人口的7至8倍。

據研究人員指，潮濕溫熱的環境是細菌的溫床，而百潔布吸收了碗碟的污垢及殘渣後，為細菌提供充足的養分生長，讓百潔布成為「家中最大的細菌集中營」。

百潔布需每周更換

對於有人透過微波爐加熱、用沸水煮或者以洗潔精清潔等方法去為百潔布消毒，研究人員卻發現並無作用，百潔布的含菌量依然沒太大變化，有時甚至促進了部份細菌的生長，因此研究建議每周需要更換一次百潔布。

挪威微生物學家Langsrud博士亦指，百潔布除了每周需要更換外，如發現百潔布本身已傳出臭味，就必須要丟棄，更不要以百潔布清洗蔬果及奶類製品。

同時，由於廚房潮濕的環境會令百潔布容易滋生細菌，因此百潔布在每次清洗完畢後，應放在乾燥及通爽的地方晾乾。

此外，同一塊百潔布不應同時清洗多個地方，最好按3類型分開使用百潔布，分別為無油餐具專用、油膩餐具專用及爐具清潔專用。

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