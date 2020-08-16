【隱形富豪】林盛斌與子女留家防疫豪宅曝光　阿Bob憑一個理念在事業創出成績【多圖】

▲ 阿Bob林盛斌一家六口住在九龍塘豪宅。

林盛斌（Bob）夫婦有三女一子，一家六口住在九龍塘三層高的獨立屋，曾到過阿Bob家作客的C君更曾開玩笑稱林盛斌屋企大過地球。

林盛斌最近在個人社交平台上載一張生活照，相內是其家的後花園，當中放大型吹氣游泳池，阿Bob與三位千金及囝囝一起浸池消暑，一向幽默的他寫道：「我當自己飲緊白酒香檳，同班𡃁模船P緊㗎嘞！」

從相中所見，吹氣游泳池內雖然有1個成人4個小孩，卻不局促，由此可想像到吹氣游泳池頗大，同時後花園放了此巨大泳池，仍然有很多空間，由此推想到阿Bob的家果然很大。

▲ 後花園放了超大吹氣泳池仍有充裕空間。（取自阿Bob facebook）

阿Bob子女在家活動空間足

其實近期疫情關係，市民都減少外出留家防疫，阿Bob也不例外。

在其網上社交平台，不時上載子女留在家中玩耍的照片，亦由此可窺見其家局室內環境。比如他的子女在客廳做瑜伽、在書房溫習等，都可見家居十分寬敞。

▲ 林盛斌家中客廳。（取自阿Bob facebook）

▲ 林盛斌家中客廳。（取自阿Bob facebook）

▲ 小孩書房如迷你圖書館。（取自阿Bob facebook）

Bob由推銷員到萬能主儀

於新城任DJ出身的阿Bob未在2012年加盟TVB時，已活躍於向大小活動的司儀界，加入TVB後知名道進一步提高，包攬大部份的婚宴、品牌活動、頒獎禮、開幕典禮、電視節目司儀，堪稱「萬能主持」。此外，他還演劇集、電影、拍廣告，以及本身也是娛樂公司老闆。

不過，Bob捱過不少苦頭，他由新城電台營業部推銷員做起，後來獲賞識才轉做DJ，雖然收入下跌，但Bob憑著出色口才漸漸發圍。

▲ 去年一班圈中人到林盛斌作家後，都驚嘆阿Bob的家超大。（取自IG）

▲ 阿Bob一家住獨立屋，樓高三層。（取自阿Bob facebook）

他曾在個人社交平台寫道：「當年我嘅銷售成績，今日回想返，算唔錯，由起初底薪六七千蚊，只係短短半年時間，到我離職嘅時候差唔多出緊六七萬一個月，以一個啱啱大學畢業出嚟做嘢嘅死𡃁仔嚟講，直頭係好似人生大贏家咁！」

阿Bob續寫出自己成功之道：「點解我可以做到？因為我好明白一個道理：我唔係打緊一份工，我係經營緊我嘅生意，如果你只係當一份工，你得到嘅只係人工。如果你當係自己生意，你得到嘅就係利潤同回報。」

他指出：「當你好重視你盤生意，覺得間公司你都有份嘅時候，你嘅目標、你嘅心態、你嘅想法、你嘅行為，同 『只係當自己打份工』會有好大嘅分別。而呢個分別，經過一段日子，就會帶嚟好唔同嘅結果。」