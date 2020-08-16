【街市鼠患】生豬食業工會促領展改善鼠患問題加強監察　食環署12街市一連3日大清洗

▲ 工聯會與香港生豬肉食業職工會約見領展代表會面後見記者。（陳國峰攝）

新冠肺炎疫情下，有領展及食環旗下街市爆發鼠患，衞生防護中心曾表明不排除老鼠可傳染病毒。工聯會及生豬食業工會促領展改善鼠患問題及旗下街市衞生工作，並加強監察違規行為。食環署旗下12個街市，今日（16日）將提早一小時關門清潔消毒，為期3日。

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工聯會與香港生豬肉食業職工會，今日（16日）就領展旗下的秀茂坪街市驚現群鼠爭食生豬肉情況，約見領展代表會面。工聯會鄧家彪引述領展回應指，估計因涉事街市去水渠淤塞，商販在清洗檔面後打開了渠蓋去水，令老鼠走出來，亦不排除它們來自附近屋邨範圍，已即時跟進街市清潔衞生及渠務問題。

工聯會要求領展改善街市衞生和加強滅鼠，嚴勵監管違規行為，包括加裝閉路電視、記錄商戶違規情況、提醒商販勿放生豬於地面並妥善存放等，若有商販屢勸不改，有需要時轉介至食環署檢控。

▲ 香港生豬肉食業職工會理事長陳展明。（陳國峰攝）

香港生豬肉食業職工會理事長陳展明指，街市鼠患問題已猖獗多年，並非新鮮事，而政府禁止晚市堂食已逾月，到街市買食材的市民增加，擔心鼠患問題會令市民不敢買新鮮豬肉，而政府每年的街市滅鼠宣傳成效未如理想，希望領展盡快落實具體改善措施，食環署同時加強滅鼠工作，令市民重拾對街市食品的信心。

工聯會立法會議員郭偉強形容，領展在會面中的態度正面，亦同意研所建議的需要性，他正約見食環署，商討改善豬肉屠宰、運送及商販處理等流程。

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此外，食環署今日（16日）起一連三日，安排12個港九及新界街市提早一小時關門，進行消毒清潔工作，有關街市晚上7時開始清洗，預計需時4小時。署方發言人早前稱，已加強街市防鼠措施，包括在部份街市展開為期3個月的密集式滅鼠行動。

12個進行清潔消毒的街市包括：

燈籠洲街市（今日）

北角街市（今日）

鯉魚門街市（今日）

北葵涌街市（今日）

愛秩序灣街市（明日）

梅窩街市（明日）

宜安街街市（明日）

西貢街市（明日）

鰂魚涌街市（周二）

坪洲街市（周二）

通州街臨時街市（周二）

洪水橋臨時街市（周二）

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記者：陳曉瑩