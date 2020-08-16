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學生研發出U型渠半自動補水器　市建局正借出空置單位供實地研究

社會 14:16 2020/08/16

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

IVE土木工程高級文憑的三位學生和其導師，設計出「U型渠半自動補水器」。（市建局圖片）

由於U型排水渠缺水即有可能傳播新冠肺炎，所以衞生署過去亦呼籲大家定期在地台排水口倒入清水，以維持儲水量。然而，不少長者因健忘或行動不便，不時忘記定期注水，有見及此，3名香港專業教育學院的學生就設計了一個「U型渠半自動加水器」，雖然未能達至全自動注水，但仍有助減少注水的頻率，方便有需要長者。

「半自動補水器」實物。（市建局圖片）

「自動半補水器」裝置是一個備有超聲波感應器的裝置。只要將其放於U型排水渠的渠口上，就可計算管內儲水量是否足夠。如水量不足，裝置的貯水箱便會自動開啟注水閥門，將貯水箱內的清水注入U型排水渠。裝置內的貯水箱注滿水後，足夠為一般單位使用約三星期。

由於這項裝置仍在初步試驗階段，市建局將借出轄下安置大廈一個空置單位，交由學生團隊為「半自動補水器」樣品進行第一階段實地測試，改良有關設計。產品改良後，市建局亦會配合團隊展開下一階段較大範圍的測試，了解裝置在更多住宅單位和不同類型的排水渠口及隔氣彎管設計下的使用效能。

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記者：陳梓蔚

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