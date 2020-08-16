蔡若蓮：「私了」事件青少年耳濡目染　加劇學校欺凌問題

▲ 教育局副局長蔡若蓮。（經濟日報資料圖片）

教育局副局長蔡若蓮今日（16日）以「同行以愛 欺凌不再」為題，在教育局網上專欄撰文。她表示，近月，社會發生多宗嚴重違法及暴力事件，其中大家尤其關注涉及青少年毆打和欺凌朋輩的行為。欺凌問題威脅學生的健康及安全，必須正視，採取一切可行措施，及時制止及處理。



蔡若蓮指，以身體或語言暴力，騷擾、威脅、孤立、欺負勢弱者，絕對不是正常、合理的事。絕對不能容忍任何形式的欺凌，更遑論參與童黨犯罪的行為；又認為欺凌者、被欺凌者或是旁觀者，往往因為成長中不同的經歷，引致在欺凌事件中扮演不同的角色。面對全球疫情、停課等難以預計的處境，學生難免會感到壓力和困擾，容易出現情緒問題，與人產生磨擦糾紛。

她又稱，加上去年的社會事件、網絡的敵意言論和人身攻擊、傳媒廣泛報導民間「私了」事件，青少年耳濡目染，誤以為社會接受「私了」、以仇恨言論宣洩情緒的行為，導致價值偏差，守法意識薄弱，以為暴力和不當行為可以解決問題，結果肆無忌憚，犯下大錯。



蔡若蓮認為，要預防欺凌，應積極培育學生正面的價值觀和態度。現時，中小學課程的學習涵蓋了個人成長、人際關係及保護自己等內容。配合班級經營、生命教育、正向價值教育及生涯規劃等，師生合力營造關愛和諧的學習環境，建立互相欣賞及支持的朋輩關係，都有助減少負面情緒，培養正向思維，加強守法意識，避免欺凌事件的發生。



老師言傳身教，通過成長課、培養同理心，進行朋輩調解訓練，提升反欺凌意識。家長的角色也十分重要，能夠耐心聆聽子女心聲，支持孩子面對成長困擾及欺凌的問題，家校合作，培養孩子正確的價值觀和與人相處的技巧，避免子女成為欺凌者、被欺凌者或是旁觀者。

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責任編輯：洪芷晴