【重男輕女】不滿新抱生女送男童裝讚別人孫兒可愛　奶奶頻暗示追仔新手媽崩潰

▲ 奶奶不滿新抱生女，小動作多多暗示要追仔，令新抱感到好大壓力。

奶奶表面話生男生女無所謂，未必是真心說話。有人妻下嫁一名獨子丈夫，人妻早已擔心有繼後香燈的壓力，叫丈夫先與奶奶溝通，表明不想為追仔不斷生育，奶奶當時開明表示，生仔生女都無所謂。可是當人妻懷孕證實女胎後，奶奶的反應卻180度轉變，令人妻感到很大壓力又害怕。

台灣一名人妻在facebook群組《爆怨公社》發帖文訴苦稱，丈夫是單傳恐怕有生仔壓力，向奶奶坦白後，奶奶以笑臉回應︰「沒關係，你們開心就好！」原來只是一句表面說話。

新抱陀女 奶奶端上冷蛋冷麵

當人妻懷孕證實是女嬰後，奶奶的態度開始轉變，每次到訪奶奶的家都感覺不妥，奶奶竟端上冷蛋冷麵給懷孕新抱吃，還不斷購買男嬰裝的衫褲鞋襪送贈。人妻有感BB衫男女裝都沒所謂，也禮貌向奶奶道謝。

孫女在旁 仍大讚別人孫仔可愛

可是，當丈夫不在場時，奶奶就開始「俾說話佢聽」，先嘆氣「家裡男孩少，要是多個男孩就熱鬧了」，接著又看朋友家孫仔的照片，在旁邊說︰

這男孩好可愛喔，我們家有這樣的寶寶就好了！

奶奶完全漠視了孫女正坐在旁邊，令人妻聽完一肚氣，「翻白眼到外太空去」。對於奶奶不斷暗示想追仔，令人妻感到壓力巨大又害怕。

要是下一胎又是女的，難道我要一直生到男生為止嗎？女生也很好啊！

帖文一出，網民紛紛出言安慰，並指奶奶所送的衣服款式男女都可穿，不必太敏感。惟奶奶不斷出言暗示的確很煩厭，最好直接對奶奶表示心跡，以示不喜歡盲目追仔，例如「有一個就就很好了」、「生男生女不是我決定的」。

有網民笑言，奶奶應該叫兒子加油，因為「生男生女是靠男生精子而定，媳婦無能為力」。另有3女之母以過來人身份分享反擊方法，一講錢就會收聲。

如果她真的很想要男孫，建議你到醫院拿『挑性別做小孩』的簡介，最好有價目的那種，拿回來放桌子，如果她堅持想要，就請她贊助吧。

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責任編輯︰林綺玲