陳茂波稱本年度預算赤字近2900億元

▲ 陳茂波稱，本年度預算赤字近2900億元。（財政司司長網誌）

財政司司長陳茂波指，本港無論是管控疫情的難度抑或經濟衰退的壓力，都較原來預期更嚴峻，因此對今年全年經濟預測調低到負6%至負8%， 而過去兩輪的防疫抗疫基金及財政預算案紓困措施，令本年度的預算赤字增加至近2900億元。

陳茂波在網誌表示，財政儲備將由今年三月底時的11000多億，降至8000多億元，未計及今年度政府的稅收和賣地收入，即使有疫苗出現，亦非一年半載可以把問題解決，認為面對如此困難和極不確定的局面，政府需要在財政上審慎行事，確保公帑運用得宜，避免財政儲備急速萎縮，維護本港的金融穩定。

他又指，今次經濟衰退的深度和時間也超出預期，打工仔的痛感超越2008年的金融海嘯，政府正研究如何加強支援，但措施作用始終有限，只有盡快重啟經濟，才能協助大中小企和打工仔恢復正常收入。

陳茂波稱，受疫情打擊、環球經濟深度衰退及中美摩擦升溫的困擾，香港面對的經濟衰退深度和時間超出預期，特區政府正研究如何加強支援各行各業。但他認為，支援措施能發揮的作用始終有限而短暫，惟有盡快重啟經濟，才能協助大中小企和打工仔恢復正常的收入。

陳茂波認為，經濟何時見曙光，關鍵在於防疫抗疫工作，需要有效控疫和力保經濟「兩條腿走路」，表示當局已加強為高風險群組進行檢測，下一步希望透過普及的自願檢測計劃，盡最大可能找出有病徵和沒病徵的感染者，中斷潛在傳播鏈，盡快讓市民恢復安全的出行與生活，恢復經濟的動力。他又說，在疫情受控時，才有條件恢復與內地以至其他地方的往還，經濟才能有力地恢復。

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責任編輯︰尹櫻霖