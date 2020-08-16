【新冠肺炎】消息指全民檢測料最快本月24日推行　港府邀醫護協助時薪300至800元

▲ （經濟日報資料圖片）

港府早前宣布將推出全民自願普及社區檢測，食物及衞生局近日發信邀請私家醫生、牙醫及護士協助有關檢測，有消息指全民檢測最快本月24日展開，為期兩星期，並初步計劃為每位醫護提供每小時300元至800元的報酬。

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醫學會會長蔡堅今日（16日）接受TOPick訪問時表示，收到食衞局通知指，政府會在全港18區設立採樣站，並邀請醫學會、牙醫學會等工會發信予相關會員，呼籲有關組織的醫護人手協助運作。

協助的醫護需為每位人士採取鼻腔及咽喉各一個樣本，當局更會為相關醫護提供每小時300元至800元的報酬，以及供應外科口罩及手套等保護裝備，暫未知會否有保護衣物及面罩。

至於有關的採樣站會設在何處，蔡堅則指暫時未知會否使用社區會堂，但一定不會是醫生的診所；而涉及的人手方面，他則稱醫學會將於明日才發信予會員，暫未知有多少人會參加，他自己亦會考慮協助檢測。

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記者：郭詩詩