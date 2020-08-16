【新冠肺炎】醫管局澄清：目前的防護裝備儲存量約足夠使用4個月　員工一定可分配到所需的裝備

▲ 醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲。（經濟日報資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午公布最新疫情。本港今日（16日）新增74宗確診個案。

庾慧玲指，有傳媒報道，有公會向部份前線的工作人員進行問卷調查，醫管局希望澄清，醫管局的感染控制專家都參考了外國的標準，為醫療程序設定了指引，是按照風險評估，就所需要的防護裝備及環境有明確的規定，醫管局目前的防護裝備儲存量約足夠使用4個月，同事若做一些高風險的醫療程序時，一定可分配到所需的裝備；若有不清楚應該使用什麼裝備，可向局內防感染控制小組查詢。

她又澄清，緊急應變津貼方面，是為一些長時間於高風險工作的員工提供的特別津貼，通常會安排同事編更時會連續14日都在該區域工作，以便他們拿取津貼。另外，聯網總監亦會因應同事個別情況而向醫院不同部門發放津貼。

另外，她稱雖然醫管局沒有安排同事做檢測，但若有同事擔心想做檢測，可隨時到員工診所安排做檢測，若有同事因工作而被例為緊密接觸者，醫管局亦有既定安排，不會扣除同事假期。

此外，醫管局公布，截至今早9時新增80宗呈報個案；過去24小時，再多61人康復出院，至今共3548名病人及1名疑似病人康復出院。

另有761名確診者在21間醫院、鯉魚門隔離設施及亞博留醫，其中27人危殆、42人嚴重，692名病人情況穩定。公立醫院正使用1247張負壓病床及685間負壓病房，其使用量分別是55.3%和63.2%。

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記者：洪芷晴