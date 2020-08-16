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【新冠肺炎】葵涌貨櫃碼頭宏記港務再多33人確診　不少為無病徵個案

社會 16:36 2020/08/16

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

葵涌貨櫃碼頭宏記港務今日再多33人確診。

本地疫情仍然嚴峻，衞生防護中心今日（16日）公布最新疫情，群組方面，有50宗與之前個案有相關，當中14宗涉及家庭群組。另有20多宗未有源頭個案。

葵涌貨櫃碼頭多了34宗確診個案，其中宏記港務操作有限公司至少錄33宗個案，不少都是無病徵個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，宏記港務的工作人員大多在戶外工作，負責散工搬運、卸貨等工作，而確診者的共通點為均有使用休息室。

張竹君又指，百多人均會使用涉事休息室，「他們好似一個家庭咁」。她又補充指，葵涌貨櫃碼頭現時有約10間公司有員工確診，除宏記港務是「重災區」外，其他公司均只有零星個案。然而，張竹君直言其他公司會否如宏記港務出現爆發，衞生署難以擔保，如碼頭內其他公司的休息室有隱性患者使用，或會有同類傳播，所以衞生署已陸續於葵涌貨櫃碼頭派發約8,000個化驗瓶。

張竹君又指，宏記港務部分員工需登船工作，有機會曾接觸海外船員，但實際上有無接觸，仍需再了解。

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記者：陳梓蔚

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