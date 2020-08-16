【新冠肺炎】本港今日新增74宗確診個案　另有20多宗初步確診

▲ 本港今日新增74宗確診個案。

本港疫情未止，今日（16日）新增74宗確診個案，其中4宗輸入個案，包括1名菲傭及3名由印度返港人士，其餘70宗為本地感染病例，今日是連續14日錄得雙位數確診數字。今日的確診個案中，有50宗與之前的個案相關，20多宗為源頭不明；另有20多宗初步確診。

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此外，旺角長興大廈2樓一個單位再有一名印傭確診：【新冠肺炎】旺角長興大廈2樓單位印傭確診 新僱主一家須檢疫

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭詩詩