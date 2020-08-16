【重新開始】陳自瑤IG被盜後重開帳戶發文 YoYo有感而發：人生總是在得到與失去中度過【多圖】
靚媽陳自瑤（YoYo）近年熱愛玩IG，在網上分享生活點滴及有時派福利，所以一直吸引不少粉絲。
可是在上月底，陳自瑤表示她的IG帳戶遭黑客入侵，被盜取相片、電話及電郵等個人資料，而且黑客十分猖狂，私訊她勒索要以5百美金「贖回」帳戶。
陳自瑤與該名黑客談判時，她的IG帳號更曾被另一名外國男子做直播吸毒近2分鐘。YoYo的IG帳號最後被關閉。
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到今天（8月16日）下午，陳自瑤重開IG帳戶，可是之前的相片已清空。
不過，陳自瑤十分識做，一連上載3張相片，造型既性感又有型，相片上載不夠1小時逾7700個likes，姚子羚、連詩雅、黃翠如等留言鼓勵。
陳自瑤今次重開IG上載靚相外，並有感而發寫道：
終於......
我回來了
這段日子
我經歷着失去、重拾
再失去，再重拾的過程
因不繼受到騷擾
加上那種不安全感
令我失眠了兩個晚上
然後發覺
人生也總是在得到與失去中度過
每個人都有不同的人生觀與價值觀
也許在一個人看來非常重要的東西
在其他人看來可能無足輕重
所以告訴自己
要學習用從容的心態
去面對發生的事情
也要學習凡事看得正面一點
沒有失去
那有從新開始的機會
但願從此風平浪靜.........
#loveyo
#從新開始
#你願意和我一起努力嗎
#得到與失去
#上了一課
撰文 : TOPick柴犬出動