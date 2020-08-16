【重新開始】陳自瑤IG被盜後重開帳戶發文　YoYo有感而發：人生總是在得到與失去中度過【多圖】

▲ 陳自瑤重開IG帳戶。

靚媽陳自瑤（YoYo）近年熱愛玩IG，在網上分享生活點滴及有時派福利，所以一直吸引不少粉絲。

可是在上月底，陳自瑤表示她的IG帳戶遭黑客入侵，被盜取相片、電話及電郵等個人資料，而且黑客十分猖狂，私訊她勒索要以5百美金「贖回」帳戶。

陳自瑤與該名黑客談判時，她的IG帳號更曾被另一名外國男子做直播吸毒近2分鐘。YoYo的IG帳號最後被關閉。

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▲ 陳自瑤連環發新相。（取自陳自瑤IG）

▲ 靚媽陳自瑤重拾IG帳戶連環派福利。（取自陳自瑤IG）

▲ 陳自瑤發新靚相。（取自陳自瑤IG）

到今天（8月16日）下午，陳自瑤重開IG帳戶，可是之前的相片已清空。

不過，陳自瑤十分識做，一連上載3張相片，造型既性感又有型，相片上載不夠1小時逾7700個likes，姚子羚、連詩雅、黃翠如等留言鼓勵。

▲ 粉絲期望陳自瑤重開IG後，一如以往地派福利。

▲ 陳自瑤過往不時在個人社交平台派福利。

陳自瑤今次重開IG上載靚相外，並有感而發寫道：

終於......

我回來了

這段日子

我經歷着失去、重拾

再失去，再重拾的過程

因不繼受到騷擾

加上那種不安全感

令我失眠了兩個晚上

然後發覺

人生也總是在得到與失去中度過

每個人都有不同的人生觀與價值觀

也許在一個人看來非常重要的東西

在其他人看來可能無足輕重

所以告訴自己

要學習用從容的心態

去面對發生的事情

也要學習凡事看得正面一點

沒有失去

那有從新開始的機會

但願從此風平浪靜......... #loveyo

#從新開始

#你願意和我一起努力嗎

#得到與失去

#上了一課