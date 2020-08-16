【慘無人道】人權組織救出被困羊圈癲癇男童　繼母視作畜牲飼養獲救時失去理智

▲ 被虐的男童吉林里爾過去2年僅以動物吃剩的食物，甚至自己的糞便裹腹。

尼日尼亞一名10歲、患有癲癇症的男童自生母離世後，過去2年均被繼母鎖在羊圈生活，每次只以山羊的飼料，甚至自己的糞便裹腹，身體瘦弱非常，營養不良，至近日才被接報的人權組織救出。人權組織指，男童的生父及兄弟姐妹都不聞不問，男童獲救時已經失去理智。

人權組織：男童行為如動物

綜合外媒報道，被虐男童吉布里爾（Jibril Aliyu）的生母自2年前逝世後，吉布里爾便遭到2名後母的欺凌，不但把他鎖入羊圈內與山羊一同生活，更從來不向他提供衣服、食物等。直至近日，有當地居民發現吉布里爾的情況後，即通報當地人權組織曼尼·傑加基金會（Manir Jega Foundation）展開救援。

據基金會負責人曼尼（Manir）表示，男童過去2年只能進食羊圈動物吃剩的食物，「甚至吃下自己的糞便」。在經歷過如此可怕的遭遇後，他當時已經「完全失去理智，行為就像是動物一樣」。

男童生父、養母均被拘

從吉布里爾獲救時的片段可見，他由於身體太過虛弱，只能在他人攙扶之下，緩慢地向前行。在寬鬆的上衣下露出細如樹枝般的雙腿和幾乎可以看見骨頭的肩膀，他總是帶着一臉困惑的表情，不斷窺視旁人，更一度拾起地上的沙土進食。

對於兒子受到如此對待，吉布里爾的生父竟放任不理，並與他的另外2名妻子，以及17名兒女在屋內仍過着舒適的生活。雖然吉布里爾其中一名兄者曾反駁，吉布里爾只有在白天才會被拴在羊圈裡，此舉為了防止患有癲癇症的他在外面亂跑，又指家中已為了治療他而變賣房屋和汽車。不過警方目前已介入調查事件，吉布里爾的生父與2名繼母已被拘。

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責任編輯:王明芳