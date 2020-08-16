鄭若驊︰人大延任立法會決定符合一國尊重兩制

▲ 律政司司長鄭若驊稱，人大延任立法會決定符合一國尊重兩制。（資料圖片）

全國人大常委會早前決定，本港現屆立法會延任一年。律政司司長鄭若驊表示，人大相關決定切合中國的憲制秩序，適用於香港特區，既符合「一國」，也尊重「兩制」，認為處理因押後選舉而引起立法機關的空缺，從來不屬於特區的自治或管轄範圍，「無論是政府還是法院都無權處理」

鄭若驊稱，人大相關決定不影響《基本法》所保留的普通法。對於有說法指，相關決定突顯香港不再行使普通法及《基本法》，她認為，「這是完全沒有事實或法律基礎的」。

鄭若驊指出，這次人大常委根據《憲法》和《基本法》作出決定，從憲制層面解決香港特區無法自行處理的問題，是以特事特辦的方式迅速處理特殊情況，避免修改《基本法》，認為在特殊情況提供具約束力的法律基礎，是正確和適當的做法。

鄭若驊強調，當特區政府明白到沒有權力，處理涉及因押後選舉而出現的立法會空缺問題，是必須由最高權力機關按中國《憲法》和《基本法》來處理。

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責任編輯︰尹櫻霖