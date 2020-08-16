【新冠肺炎】為避強制檢疫乘快艇非法入境　警拘14人

▲ 行動中檢獲的快艇。（黃傑偉攝）

警方拘捕14人，包括8男6女，年齡介乎23至67歲，部分人有黑社會背景，其中被捕6名女子涉嫌來港賣淫，3男涉嫌來港爆竊。警方相信，已瓦解相關的犯罪集團。

警方表示，於8月10至15日展開一連5日打擊非法入境的行動，經深入調查及分析後，發現有犯罪集團為逃避內地來港後須進行14日的強制家居檢疫，以大嶼山靠近珠江口優勢，用大馬力快艇，於晚間從水路運送性工作者來港，並安排往各區酒店賣淫。

警方在行動中，檢獲大量證物，包括一艘大馬力快艇、一架客貨車、少量現金、一批用作賣淫用具包括避孕藥等。

▲ 涉事碼頭。（黃傑偉攝）

▲ 警方交代行動詳情。（黃傑偉攝）

警方新界南總區刑事總部（行政及支援）警司姚永勤稱，相信集團運作約2個月，今次行動已成功瓦解該集團，犯罪集團安排非法入境者來港，被捕人士均未經入境檢測，會增加感染傳播風險，希望市民增加防疫意識，避免於場所內增添感染風險，警方會繼續以情報主導，聯絡內外各部門，打擊名類非法活動。

被問及被捕人士是否需要檢疫，姚永勤指，會為他們量體溫，如有任何病徵，再安排送院。

▲ 行動中檢獲的證物。 （黃傑偉攝）

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記者：黃傑偉