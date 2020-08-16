【熱浪襲日】日本高溫一周近6700人中暑　東京晚上近40°C兩日14人熱死

▲ 日本高溫持續多日，一星期內已有近6700人中暑，2日內有14人熱死。

日本連日來被高溫籠罩，全國氣溫持續超過攝氏35度，部分地區更超過40度，在8月3日至9日的一星期，全國共有6,664人中暑送院，其中東京今個月已有26人中暑死亡，有14人更是2日內熱死。

綜合日本傳媒報道，日本氣象廳表示，截至今天（16日）中午，全日本921處觀測點中，有611處是30度以上的「真夏日」，另有153處是35度以上的「猛暑日」，包括高知縣四萬十市與和歌山縣古座川町的38.9度、岐阜縣多治見市38.8度。

靜岡縣濱松市40.9度創今年紀錄

其中靜岡縣濱松市更觀測到氣溫高達攝氏40.9度，創日本各地今年最高溫紀錄，逼近2018年在埼玉縣熊谷市創下的41.1度紀錄。

▲ 有不少家長帶同子女去泳池游泳消暑。（FNN新聞影片截圖）

東京都的首都圈氣溫也有多區「猛暑日」，其中神奈川縣藤澤市高達36.9度，創了當地新高；而千葉縣鴨川市都有36.8度、埼玉縣熊谷市36.6度，以及神奈川縣三浦市35.2度等。

東京晚上近40度高溫

而今日清晨的最低氣溫也創新高紀錄，濱松市的31.1度及橫濱市的29.2度，雙雙創下最熱的清晨；東京都市中心清晨也有28.8度，日前晚上8時更錄得接近40度高溫，令人難以入眠。

兩日內14人熱死 8人無開冷氣

日本全國在8月3日至9日的一星期內，共有6,664人因中暑入院，在8月11日至12日兩天內，就有14人因中暑身亡，共中8人因未有開冷氣而熱死家中。

▲ 日本人在炎熱天氣下仍有乖乖戴口罩。（法新社）

日本氣象廳解釋，日本受太平洋高壓籠罩而造成連日高溫，加上從亞洲大陸延伸過來的西藏高壓，暖空氣上下交疊，使陽光持續令地表升溫。

日醫科教授︰炎夏戴口罩或中暑

日本人最辛苦莫過於在高溫下戴口罩，日本放送協會（NHK）記者早前以紅外線攝影機實測戴口罩後的體溫，在30多度的天氣戴口罩下，咀邊的溫度颷升至40度。日本醫科大學教授橫堀將司警告，在炎夏戴口罩有可能中暑。

（戴口罩時）呼吸和身體的負荷都會增加約1成，若氣溫飆升再加上運動，有可能中暑。

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責任編輯︰林綺玲