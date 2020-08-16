【最美小龍女】李若彤生日自揭真實年齡　屢被問為何不婚：人生從來不由他人定義

▲ 李若彤大方自揭真實年齡。

今天（8月16日）是「小龍女」李若彤的生日。過去李若彤一直不透露自己的年齡。網上有兩種說法，一種是「官方」稱她現在47歲。

但是因為李若彤入行娛樂圈前曾當空姐一段時間，所以另一說法憑估計推算她今年起碼52歲。到今天，她在生日大方把答案揭開，原來今年已54歲。

不過她一直保養得十分好，外表比實際年齡年輕，堪稱美魔女代表，而且李若彤十分喜歡健身，操出明顯的馬甲線。

今日李若彤自揭真實年齡外，並寫長文抒發感受。

她稱：「今天的我，走過人生的大部分，迎來了自己54歲的生日。或許，在一些人的眼中，這個年紀，早已不是一個女人、更不是一個女演員的黃金時期了。有人覺得，女人年輕時候必須瘦，到了一定年紀，身上又必須有點肉。然而大家對美的認知不同，其實無謂胖瘦，健康即可。對我而言，身上確實必須有肉，但只能是肌肉。」

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▲ 喜歡健身的李若彤不時在社交平台分享做運動的心得。（取自微博）

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李若彤解釋單身原因

對於為何到今仍單身不婚，她續寫道：「常有人說，你都到了這個年紀了，怎麼還不結婚？ 我只笑笑，並不反駁。那是因為，我始終覺得——理想的婚姻，是在對的時間遇到對的人，而不是將就。也有人說甚麼美人遲暮，歲月催人老。」

接住李若彤自信稱：「他人以為，女人30歲之後，巔峰已過。實際上，無論在何時，無論甚麼年紀都不應該止步不前，總有我未曾嘗試過的，總有我不曾瞭解過的新鮮事物出現，我們總要保持好奇地活着。」

▲ 現年54歲的李若彤保養得宜，不負「最美小龍女」之名。（取自微博）

李若彤感激雙親及粉絲

此外，她感謝雙親：「我很感謝父母，感謝他們將我生下來。感謝他們給我灌輸正確的人生觀，教我做人的禮貌，供養我讀書。到今天，我媽媽仍會牽掛着我所有的一切。我很感謝曾給予我工作機會的人，是他們造就了我還算順暢的事業。作為一個演員，一生能有一個經典，已然知足。」

李若彤並不忘粉絲多年的支持，稱：「我也很感謝影迷們一直以來的厚待，是他們讓我在面對一切挫折時，能夠迎難而上，更有勇氣去面對，成為更好更堅強的自己。不貪戀過去，只期待未來。」

最後表示：「我也要感謝自己——此刻的我，比從前更從容、更堅定。也只願在往後的人生裏，能夠一直保持現在從容的心態，健康的體魄。讓心保持向前的動力，讓生命更具活力。於願足矣。曾經遭遇甚麼，經歷甚麼，都不重要。最重要的是，要懂得重新出發，從心出發。人生從來不由他人定義，我們都要好好過。」

▲ 李若彤為滿足母親，在去年拍婚紗照。（取自微博）

癡心枉付白費好年華

其實李若彤在1998年，與圈外商人郭應泉相戀，然而翌年男方生意失敗，於是李若彤為愛郎北上狂拍劇賺錢，助他還清債務。她更為應男友「不喜歡她做演員」的要求，在事業發展如日中天時退出演藝界，可惜二人於2008年分手。

此時李若彤的爸爸不幸離世，情傷加上至親離世的雙重打擊下，令她一度患上抑鬱症。

現在李若彤已走出陰霾，活出自我，享受單身的自由生活，並在去年拍了一輯充滿仙氣的婚紗照，望藉此圓媽媽的心願。