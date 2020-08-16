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【新冠肺炎】國內首個新冠疫苗專利獲批　可於老人群體內產生抗體

健康 18:10 2020/08/16

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中國首個新冠疫苗專利日前已獲得批准，有關研究由中國軍科院軍事醫學研究院陳薇團隊申請。

新冠肺炎疫情肆虐全球，各國目前正爭相研發疫苗抗疫。當中，中國首個新冠疫苗專利日前已獲得批准，有關研究由中國軍科院軍事醫學研究院陳薇團隊申請。

據中國國家知識產權局表示，由陳薇團隊及康希諾生物聯合申報的新冠疫苗（Ad5-nCoV疫苗）專利申請已被授予專利權，這是中國首個新冠疫苗專利。該專利於今年3月18日申請，8月11日授權。

陳薇今年1月底起帶領團隊研發重組新冠疫苗，並分別在3月及4月於國內和國際分別率先進入I期、Ⅱ期臨床試驗，驗證了疫苗的安全性和免疫原性。目前，該疫苗Ⅲ期國際臨床試驗正在有序推進。

研究的Ⅱ期臨床試驗結果7月20日發布，當時成為全球首個正式發表的疫苗二期臨床試驗數據。結果表明，單次接種疫苗28天後，99.5%的受試者產生了特異性抗體，95.3%受試者產生了中和抗體，89%的受試者產生了特異性T細胞免疫反應。

陳薇早前受訪時指，目前中國的新冠候選疫苗是唯一一個單針接種起效的疫苗，同時證明可在老人群體中成功產生抗體，不良反應的發熱率遠低於其他疫苗。

全球研發新冠疫苗進度一覽，其中英國牛津大學疫苗料9月面世，詳情及定價請睇【下一頁】

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