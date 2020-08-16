【街市鼠患】領展：已安排秀茂坪街市安裝閉路電視　加強巡查商販

▲ 領展表示，已在秀茂坪街市安排裝置閉路電視。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情下，有領展街市爆發鼠患，工聯會聯同香港生豬肉食業職工會，今日（16日）就領展旗下的秀茂坪街市驚現群鼠爭食生豬肉情況，約見領展代表會面，要求改善鼠患問題，加強監察違規行為。領展表示，在接手秀茂坪街市的管理後，已安排裝置閉路電視，安裝工作將於8月下旬完成，亦會加強巡查商販。

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領展回覆TOPick查詢時表示，就秀茂坪街市的個案，公司於上周安排專業滅鼠公司到場進行滅鼠工作，亦邀請了治鼠營辦商到場視察，研究徹底解決鼠患的方法，例如追查巢穴位置，加裝鼠網及鼠擋，阻截鼠患惡化，公司將會與相關政府部門及街市所在地區的持份者採取聯合行動，盡快以更有效的方法改善情況。

領展稱，注意到在不同的街市或街舖，豬肉業界因為方便業者或空間等其他原因，可能會採取某些工作方式，公司會聯絡有關當局與業界商量，共同探討更好的方法在街市處理新鮮豬肉，保障公眾衛生健康。

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領展續言，公司對旗下直接管理的街市檔戶訂有營運守則，包括檔戶應如何處理及放置不同的食物，包括肉類、海鮮及蔬果等，一律不准在地上處理或放置，檔戶亦要妥善覆蓋或盛載食物，每天必須清理廚餘、積水及垃圾桶，減少堆放雜物，公司將會加強巡查，提醒所有檔戶經營者須遵守有關守則，並配合食環署的法規執行工作，保持旗下街市的衛生及食物安全。

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記者：陳曉瑩